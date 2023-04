Rosedrop: il rabdomante innovativo vince il Premio nazionale Impresa Ambiente

Il progetto Rosedrop coniuga innovazione e sostenibilità e soddisfa l’Obiettivo 6 dell’Agenda ONU 2030, ovvero “Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua”: è un dispositivo semplice, facilmente replicabile a basso costo e di facile utilizzo, e consente ai paesi in via di sviluppo di poter avere un valido alleato nella ricerca del nostro bene prezioso, l’acqua potabile, che richiama e innova la storica figura del “rabdomante”.

Il Premio Impresa Ambiente, giunto alla decima edizione, è il più alto riconoscimento italiano per le imprese, gli enti pubblici e privati che abbiano dato un contributo innovativo a processi, sistemi, partenariati, tecnologie e prodotti in un’ottica di sviluppo sostenibile, rispetto ambientale e responsabilità sociale vocato agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Nel pomeriggio del 21 aprile, a Palazzo Franchetti in Piazza San Marco si è svolta la cerimonia di premiazione del premio, promosso dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo con Unioncamere e il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Fra i progetti finalisti, il ‘Premio per Miglior Prodotto o Servizio per lo Sviluppo Sostenibile’ è di Rosedrop, sistema innovativo di ricerca di acque sotterranee, progetto Made in Basilicata, della società di ingegneria materana ErreffeProgetti, sviluppato con il supporto scientifico della pmi innovativa iinformatica, istituto di ricerca privato del mezzogiorno. La premiazione ha visto la presenza del Dottor Vito Signati, in rappresentanza della Camera di Commercio di Basilicata.

Il progetto Rosedrop coniuga innovazione e sostenibilità e soddisfa l’Obiettivo 6 dell’Agenda ONU 2030 “Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua”: infatti, è un dispositivo semplice, facilmente replicabile a basso costo e di facile utilizzo, e consente ai paesi in via di sviluppo di poter avere un valido alleato nella ricerca del nostro bene prezioso, l’acqua potabile, che richiama ed innova la storica figura del “rabdomante”.

L’innovazione del dispositivo brevettato è coniugare un emettitore elettromagnetico rilevatore di falde acquifere sotterranee – che funziona manualmente o con una base robotica – e dei ricevitori di campo – che comunicano i dati in cloud – con cui il rilevatore scambia informazioni litografiche tramite la combinazione ibrida Luce-Suono, evitando di introdurre disturbo elettromagnetico nelle misure.

Inoltre, la sua scocca realizzata con stampa 3D in materiale biocompatibile ma resistente è di tipo empatico e green: il ricevitore/emettitore ha la forma del grillo e le basi di campo hanno la forma della testuggine, diventando quindi un binomio perfetto per evocare sempre più la bellezza della natura.

Rocco Festa, amministratore della società di ingegneria ErreffeProgetti, specifica: “È per me un grande onore rappresentare Matera, città Patrimonio Unesco per il Sistema di Raccolta dell’Acqua. Proprio dalla mia città, che vede nel patrimonio “acqua” il suo simbolo è nato il Rosedrop, ricercatore di acqua, fonte di vita, che rappresenta una delle costanti motivazioni e necessità che guidano l’uomo e l’attività di imprese ed enti. Ringrazio vivamente tutto il nostro team aziendale, il socio Rosa Papapietro e il nostro partner tecnico-scientifico iinformatica”.