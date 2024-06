Roncade, la nuova Giunta

Il neo sindaco Marco Donadel ha distribuito anche le cariche di supporto agli assessorati

RONCADE – Una Giunta che unisce “esperienza e nuove energie, da subito a lavoro per far crescere Roncade, senza lasciare indietro nessuno”. Queste le parole del neo sindaco Donadel che ha presentato la nuova Giunta.

Il sindaco di Roncade, Marco Donadel, ha firmato il 21 giugno scorso il decreto per la nomina della nuova Giunta del Comune di Roncade, assegnando le rispettive deleghe. Gli assessori che affiancheranno il neo sindaco in questo mandato saranno: Maddalena Gasparini, indicata anche come Vicesindaco, Roberto Silvestri, Fedra De Vidi, Paola Carrettin e Boris Cagnin.

Questi i referati di riferimento: Gasparini Maddalena, Vice Sindaco e Assessore all’urbanistica ed edilizia privata, ambiente, cimiteri; Silvestini Roberto Assessore alla protezione civile, attività produttive e commercio, associazionismo, eventi e manifestazioni, transizione al digitale; De Vidi Fedra, Assessore alle politiche sociali, politiche per la famiglia, politiche abitative, sport, pari opportunità; Carrettin Paola, Assessore alla scuola e istruzione, biblioteca e cultura, politiche giovanili; Cagnin Boris, Assessore al bilancio, personale, bandi e finanziamenti, turismo e affari legali. Il Consiglio comunale è stato convocato, per l’insediamento, venerdì 28 giugno alle ore 19 nella sala consiliare.

Con il Decreto firmato ieri, 24 giugno, sono stati inoltre conferiti gli incarichi da svolgere in collaborazione con il Sindaco e con l’Assessore delegato nell’ambito delle funzioni che gli sono proprie, attività di studio, progettazione e iniziative o determinate attività nell’interesse dell’Amministrazione, le seguenti cariche: