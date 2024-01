“Rivoluzione Vedova” all’ M9: oltre 20mila visitatori per la Prima Esposizione d’Arte Contemporanea

La mostra “Rivoluzione Vedova” al M9 di Venezia Mestre ha concluso con un trionfo, attirando oltre ventimila visitatori nelle sale espositive. Organizzata dalla Fondazione Emilio e Annabianca Vedova in collaborazione con il M9, la mostra non solo ha segnato l’ingresso del museo nel mondo delle arti figurative ma ha anche ricevuto plausi dalla critica per la sua lettura sociale della storia e l’eccezionale allestimento premiato ai Global Architecture & Design Awards.



MESTRE (VE). Un trionfo di successo ha suggellato la conclusione della mostra “Rivoluzione Vedova” al M9 – Museo del ‘900 di Venezia Mestre, che ha registrato la presenza di oltre ventimila visitatori nelle sale espositive del terzo piano. L’esposizione, ideata e progettata dalla Fondazione Emilio e Annabianca Vedova in collaborazione con il M9, rappresenta un’importante pietra miliare nella storia del museo, segnando il suo ingresso nel mondo delle arti figurative.

La mostra, che ha goduto di una proroga comunicata lo scorso 10 novembre, è diventata la più visitata tra le esposizioni temporanee del M9, confermando il forte interesse del pubblico. Oltre alla visualizzazione delle opere di Emilio Vedova, la mostra ha offerto un ricco programma di eventi e iniziative, tra cui due proiezioni del film documentario “Emilio Vedova. Dalla parte del naufragio” e otto incontri che hanno coinvolto oltre duemila persone tra luglio e dicembre.

Il successo di “Rivoluzione Vedova” non si limita al numero di visitatori ma ha anche ottenuto il plauso della critica, dimostrando l’efficacia della curatela di Gabriella Belli e l’eccezionale allestimento dello studio Alvisi Kirimoto, riconosciuto con un prestigioso riconoscimento ai Global Architecture & Design Awards di dicembre.

La mostra ha rappresentato una sinergia tra il M9 e la Fondazione Emilio e Annabianca Vedova, che hanno unito le proprie voci per offrire ai visitatori una prospettiva sociale sulla storia, integrando magistralmente la narrazione delle opere di Vedova con il contesto espositivo permanente del M9. L’ingresso nell’universo delle arti figurative segna una nuova fase narrativa per il museo, evidenziando la versatilità del M9 nell’esplorare e valorizzare il patrimonio artistico e culturale del Novecento.