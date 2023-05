Ritrovata senza vita la giovane Anica

Purtroppo nessuna speranza per Anica Panfile; la donna, di nazionalità rumena scomparsa da giovedì, è stata ritrovata senza vita.

Questa mattina, intorno alle ore 11, in via Barcador, nel comune di Spresiano (TV) un passante segnalava la presenza di un corpo semisommerso, in corrispondenza dell’ansa adiacente il fiume Piave.

I Vigili del Fuoco e i Carabinieri, giunti subito sul posto, procedevano al recupero del corpo privo di vita, identificato poi nella donna scomparsa recentemente.

Di Anica Panfile, cittadina rumena di 31enne, residente a Treviso, erano in corso le ricerche dal 19 maggio dopo che era stata sporta denuncia di scomparsa dal compagno della donna, presso i CC di Treviso.

Anica Panfile il 18 maggio era uscita da casa per andare al lavoro. Faceva le pulizie in abitazioni private e quella mattina doveva andare in una casa ad Arcade. Avrebbe svolto regolarmente il suo lavoro, poi però non è più tornata dal marito e dai figli. Nel primo pomeriggio il marito non l’ha vista rientrare: ha lasciato trascorrere alcune ore, provando a telefonarle e attendendola a casa. Ma le chiamate sono cadute nel vuoto. Il tempo passava e così l’uomo aveva deciso di denunciare la scomparsa della moglie.