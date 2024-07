Ritrovata per caso un’onorificenza: restituita ai familiari

Riconsegnata ai discendenti di Albino Schiavon l’onorificenza a lui consegnata diversi decenni fa

VILLORBA (TV) – Il sindaco Francesco Soligo e il Presidente dell’ISRAA, Mauro Michielon, hanno avuto l’onore di restituire alla signora Bianca Schiavon il riconoscimento postumo del titolo di Cavaliere dell’Ordine di Vittorio Veneto, appartenente a suo nonno, Albino Schiavon. Questo momento significativo ha permesso di rivivere un capitolo fondamentale della storia italiana, in cui giovani coraggiosi come Albino Schiavon si sono battuti eroicamente durante la Prima guerra mondiale.



I giovani eroi del ’99

Albino Schiavon era uno dei valorosi giovani del ’99, un gruppo di italiani che nel 1917, all’età di diciotto anni, furono inviati in prima linea sui campi di battaglia della Grande Guerra. Il loro contributo si dimostrò fondamentale per la difesa del fronte lungo il fiume Piave e per la successiva controffensiva, che ebbe un impatto determinante sull’esito del conflitto, soprattutto dopo la sconfitta di Caporetto.



La scoperta casuale dell’Onorificenza

L’onorificenza è stata casualmente ritrovata da Mauro Michielon, Presidente dell’ISRAA, durante alcune operazioni di riordino nel seminterrato della RSA Casa Albergo Salce a Treviso. Tra le vecchie stampe ritrovate, Michielon ha trovato l’onorificenza in questione insieme a una lettera del Ministero della Guerra, datata 11 aprile 1931, che autorizzava Albino Schiavon a indossare il distintivo d’onore per i Mutilati di guerra, in virtù delle ferite riportate in battaglia.

Consapevole dell’importanza storica dell’oggetto ritrovato, Mauro Michielon ha ritenuto doveroso restituire l’onorificenza ai legittimi proprietari, ossia i discendenti di Albino Schiavon. Questo gesto simbolico rappresenta un modo per preservare la memoria del dramma e delle devastazioni che la popolazione ha affrontato durante la Prima Guerra Mondiale. Grazie alla collaborazione del Museo della Battaglia di Vittorio Veneto e dell’anagrafe del Comune di Treviso, Michielon è riuscito a rintracciare Angelo Schiavon, figlio di Albino, attualmente novantatreenne e residente a Villorba, nonché padre della signora Bianca Schiavon.



Albino Schiavon, un eroe di guerra

Nato il 28 ottobre 1899 a Porcellengo di Paese, Albino Schiavon fu arruolato nella Fanteria dell’Esercito Italiano nel 1917 e prestò servizio sulla linea di difesa lungo il Piave. Dopo la guerra, Albino ebbe quattro figli, due dei quali, Bertilla e Ivano, purtroppo deceduti, hanno trascorso gli ultimi anni presso l’RSA Casa Albergo Salce di Treviso. Si presume che abbiano portato con sé gli oggetti personali del padre, tra cui le preziose onorificenze, che sono state poi ritrovate nell’interrato della struttura. Il figlio superstite, Angelo Schiavon, 93 anni, ha avuto l’onore di assistere alla riconsegna dell’onorificenza alla nipote, Bianca Schiavon.

“La riconsegna alla famiglia di questa onorificenza ha un alto valore simbolico in quanto permette di ricordare a tutti che la pace di cui ora godiamo è stata il frutto del sacrificio di milioni di persone, un sacrificio che non può e non deve essere mai dimenticato” ha detto il presidente di ISRAA, Mauro Michielon.

“Siamo estremamente soddisfatti di aver restituito l’onorificenza alla famiglia di Albino Schiavon – aggiunge il sindaco di Villorba, Francesco Soligo – un atto dovuto a memoria di tutti i valorosi ragazzi del ’99, che hanno dato la vita per dare un futuro alla nostra nazione”.