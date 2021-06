Ritorna a Treviso zia Caterina, la più famosa d’Italia

Tutti la conoscono per la bontà d’animo, per la cura e l’amore che ogni giorno riserva ai suoi “Supereroi”. È Caterina Bellandi, conosciuta ai più come zia Caterina e sarà alla Loggia dei Cavalieri di Treviso (Via Martiri della Libertà) questa sera, lunedì 28 giugno, alle 20.45, per presentare il libro che l’ha vista protagonista.

“Taxi Milano25. In viaggio con zia Caterina, una rivoluzionaria dei nostri tempi”, scritto da Alessandra Cotoloni ed edito da Edizioni San Paolo, racconta la storia della zia più famosa d’Italia. Una storia d’amore, quella verso il suo compagno Stefano, morto di cancro ai polmoni, ma non solo. Stefano era il taxista di Milano25, il taxi che Caterina ha ereditato come dono d’amore e che ha voluto trasformare in un luogo magico, che ogni giorno, ancora oggi, effettua corse gratuite per l’ospedale a favore dei familiari e dei bambini malati di tumore, che lei chiama Supereroi.

Impossibile, infatti, non notare la sua autovettura, contraddistinta da tanti disegni, ovvero tanti personaggi che rappresentano i Supereroi di zia Caterina: ragazzi speciali, bambini e bambine straordinari che tutti i giorni sfidano mali crudeli e affrontano insopportabili dolori con la voglia di vivere e di vincere la loro battaglia.

Per l’occasione, all’evento di questa sera saranno presenti l’Assessore ai Fondi UE, Turismo, Agricoltura e Commercio estero della Regione del Veneto Federico Caner e l’Assessore alle Politiche Sociali, Famiglia, Disabilità e Pari Opportunità del Comune di Treviso Gloria Tessarolo, per dare ufficialmente il benvenuto rispettivamente in regione e in città alla Zia più famosa d’Italia.

L’evento è gratuito e aperto al pubblico (nel rispetto delle normative COVID-19 vigenti) e vuole essere un’occasione per ascoltare le testimonianze della zia più famosa d’Italia in un momento di incontro e confronto emozionante.

Durante la serata sarà possibile acquistare il libro e farselo autografare. Il ricavato verrà donato in beneficienza alla Onlus Milano25.

