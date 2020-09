Risultati referendum 2020: vince il Sì

Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 240 del 12 ottobre 2019?

È questo il quesito presente sulla scheda elettorale che gli italiani si sono ritrovati di fronte nelle giornate di ieri e di oggi, fino alle 15.00. I cittadini hanno così manifestato la loro preferenza sulla conferma o meno della riforma del taglio dei parlamentari, che prevederà 230 deputati e 115 senatori in meno dalla prossima legislatura.

Alle ore 15.00, a urne chiuse, è iniziato lo spoglio, ora in pieno svolgimento, in attesa dei risultati nazionali ufficiali in arrivo nelle prossime ore.

Stando a quanto emerso dai primi exit poll, si direbbe che il Sì abbia ottenuto una netta vittoria rispetto al No.

In ogni caso, non essendo previsto un quorum dal momento che si tratta di un referendum confermativo, sarebbe bastato anche un solo Sì superiore ai No per approvare la riforma.

I risultati ufficiali possono essere seguiti in diretta live sul sito del Governo.

Fonte: money.it

