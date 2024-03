“Rise Against Hunger Italia” chiama a raccolta i volontari

BOLOGNA – Nella cornice suggestiva del PalaDozza a Bologna, il prossimo 16 marzo si terrà una grande festa di solidarietà promossa da Rise Against Hunger Italia. L’evento, che coinvolge attivamente la comunità locale, è parte di una campagna nazionale di reclutamento volontari per confezionare migliaia di pasti destinati ai bambini delle scuole in Africa. Questa iniziativa è stata lanciata in occasione della 24ª Giornata di Campionato di Serie A, quando sui maxischermi degli stadi italiani è stato trasmesso un videomessaggio che ha invitato gli spettatori a unirsi alla causa.

Rise Against Hunger Italia è un’organizzazione non-profit che da oltre dieci anni combatte la fame nel mondo attraverso la preparazione e distribuzione di razioni e prodotti alimentari nelle aree colpite da emergenze o insicurezza alimentare. Con oltre 19 milioni di pasti distribuiti e oltre 55.000 kit di prima necessità forniti a famiglie bisognose, l’organizzazione ha raggiunto oltre 335.000 vite in tutto il mondo.

Coinvolgimento della comunità e sostegno istituzionale

La festa solidale del PalaDozza, patrocinata dal Comune di Bologna e dalla Fondazione Bologna Welcome, si svilupperà in partnership con il Centro Agro Alimentare di Bologna (CAAB), evidenziando un forte impegno della comunità nel combattere la fame e la povertà a livello globale.

Centinaia di persone sono attese a partecipare a questa giornata memorabile, dedicata alla solidarietà e al volontariato attivo. L’Assessore allo Sport e al Bilancio del Comune di Bologna, Roberta Li Calzi, sottolinea l’importanza del coinvolgimento attivo della comunità sportiva e invita le società ad essere presenti per dare il loro contributo.

Il Presidente di Rise Against Hunger Italia, Alberto Albieri, esprime la sua gratitudine per il sostegno ricevuto dalle istituzioni e dall’entusiasmo della comunità locale. Sottolinea l’importanza di eventi come questo nella sensibilizzazione e nel coinvolgimento delle persone nella lotta contro la fame nel mondo.

Sinergia tra cibo e solidarietà

La collaborazione con il Centro Agro Alimentare di Bologna (CAAB) evidenzia la sinergia tra cibo e solidarietà, promuovendo un modello di distribuzione alimentare che riduce gli sprechi e sostiene le fasce più deboli della popolazione.

Anche la Fondazione Bologna Welcome si unisce all’iniziativa, evidenziando il ruolo del PalaDozza come luogo polifunzionale capace di accogliere eventi di diversa natura, inclusi quelli a scopo benefico come quello organizzato da Rise Against Hunger Italia.

Parallelamente all’evento di confezionamento, l’organizzazione ha avviato una campagna di raccolta fondi specifica denominata “Bologna per i bambini in Africa”, offrendo così ulteriori opportunità di sostegno alla causa.

L’appello alla partecipazione è aperto a tutti coloro che desiderano unirsi alla causa della lotta contro la fame e la povertà nel mondo. L’unico requisito richiesto è l’entusiasmo e la volontà di fare la differenza.

Per maggiori informazioni e iscrizioni

Per maggiori informazioni e per iscriversi all’evento, è possibile visitare il sito web di Rise Against Hunger Italia. Sia le informazioni sull’evento che sulla campagna di raccolta fondi sono disponibili online, offrendo un’opportunità per tutti di contribuire a una causa nobile e urgente.