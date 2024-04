Riscoprire il Terraglio: Ville Venete e progetti di valorizzazione dell’antica strada napoleonica

In questa intervista il Sindaco di Preganziol, Paolo Galeano, ci racconta il suo impegno nel ridare vita a questa strada storica e alle sue splendide dimore.

PREGANZIOL (TV) – Il Terraglio, maestosa arteria napoleonica che collega Venezia a Treviso, è una testimonianza vivente della grandezza e della storia delle Ville Venete.

Per il Sindaco di Preganziol, Paolo Galeano, il Terraglio non è solo una strada, ma un’icona di bellezza e prestigio che merita di essere preservata e valorizzata. Ci illustra infatti con entusiasmo i progetti ambiziosi che la sua Amministrazione sta portando avanti per restituire a questa importante strada la sua antica bellezza e magnificenza.

Con un focus particolare sulle Ville che la punteggiano, Galeano fa accenno anche ad un altro itinerario di valore che si trova a pochi minuti dalla Napoleonica: il percorso ciclo-naturalistico “Il sambuco”.



Terraglio e Sambuco, due itinerari da percorrere, per arricchire la propria esperienza di viaggiatore tra cultura, bellezze naturali e opportunità di svago.