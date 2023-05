Riqualificazione di Via Zermanese: a Casier un importante progetto di sostenibilità

CASIER – Inizieranno lunedì 29 maggio i lavori di riqualificazione di Via Zermanese, che interessano la manutenzione straordinaria di detta strada comunale e i relativi marciapiedi, oltre alla riqualificazione del verde pubblico urbano con la piantumazione di circa 60 alberi.

L’intervento di piantumazione delle nuove alberature è finanziato dal gruppo Chiron, piattaforma indipendente di sviluppo, investimento e gestione nel settore delle energie rinnovabili in Italia, già a fianco dell’Amministrazione Comunale di Casier in un importante progetto di riqualificazione del territorio che guarda alla sostenibilità e alla transizione energetica. La sinergia creata con il gruppo milanese nasce infatti con la realizzazione, nel territorio casierese, di un impianto di produzione di energia rinnovabile fotovoltaica di potenza pari a circa 2,4 MW che entrerà in esercizio nel 2023. Tra le principali finalità di questa progettualità, vi è quella di promuovere la sostenibilità e di generare consapevolezza sull’importanza delle energie rinnovabili, sull’urgente necessità di una transizione energetica, nonché sugli impatti positivi che possono esserci per l’ambiente in cui viviamo.

Con questa logica rispettosa della realtà locale, è stata privilegiata una progettualità dimensionalmente compatibile con il territorio, limitando al massimo il consumo di suolo. Nel caso specifico del progetto che ha interessato Casier, l’impianto è stato realizzato in una c.d. solar belt, ovvero in un’area confinante con una rilevante zona industriale, in passato utilizzata come cava di ghiaia.

L’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico sarà immessa nella Rete Elettrica Nazionale, contribuendo così ad alimentare – con fonti rinnovabili e nel pieno rispetto dell’ambiente – case, fabbriche, scuole e strade: un contributo concreto alla sfida energetica dei prossimi decenni.

Paolo Pesaresi, CEO di Chiron, ha dichiarato:«Essere a fianco del Comune di Casier in questo progetto di riqualificazione del territorio è per Chiron motivo di grande gioia ed orgoglio. A Casier abbiamo vissuto un percorso progettuale partecipato, costruttivo e trasparente. Un percorso virtuoso che porterà entro breve all’entrata in esercizio del nostro impianto di produzione di energia solare da 2,4 MW costruito sopra una ex-cava a confine con la zona industriale. In questa Amministrazione abbiamo trovato una profonda consapevolezza rispetto alle tematiche ambientali ma soprattutto la determinazione di voler partecipare attivamente ad una transizione energetica oramai ineludibile. Per Chiron poter contribuire a quest’opera è un gesto di riconoscenza dovuta verso un territorio che ha dimostrato in concreto il proprio impegno e il proprio senso di responsabilità verso progetti finalizzati alla lotta del cambiamento climatico».

«È sempre stata volontà dell’Amministrazione Comunale continuare a riqualificare le aree verdi, i viali e i parchi in cui vi sono alberature ammalorate o pericolanti, andando a sostituirle e ad aggiungerne di nuove. Ringrazio il gruppo Chiron per aver creduto nella nostra progettualità, aiutandoci al miglioramento del patrimonio arboreo» ha aggiunto Renzo Carraretto, Sindaco di Casier.