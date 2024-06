La Giunta comunale di Venezia ha approvato una delibera per la riqualificazione del “Centro sportivo VeniceSportVillage” di Mestre, promuovendo lo sport e l’inclusione sociale

MESTRE – La Giunta comunale nella sua ultima seduta su proposta dell’assessore all’Urbanistica, Massimiliano De Martin, di concerto con l’assessore allo Sport, Andrea Tomaello, ha approvato la delibera relativa alla convenzione per l’esercizio delle attrezzature sportive “Centro sportivo VeniceSportVillage” situato a Mestre in via Calabria 43.

“E’ intenzione della società modificare l’impianto sportivo andando a convertire un terreno già in uso da decenni, ma da alcuni anni ormai in disuso, prevedendo in tal modo una riqualificazione dell’area sportiva ” spiega l’assessore De Martin. La parte attuatrice/proprietaria si impegna ad individuare, di concerto con il Settore Sport del Comune di Venezia, iniziative di promozione della pratica sportiva in particolare rivolte alle fasce giovanili delle associazioni operanti nel territorio comunale o istituti scolastici, ponendo a disposizione le proprie strutture sportive per il gioco del padel e del “beach volley” e relativi servizi.

Nuove attrezzature

Sarà messo a disposizione del Comune di Venezia l’uso di un campo da “calcio a 5” e uno da padel, di norma nei giorni di martedì e giovedì, per ragazzi e adulti nella fascia oraria mattutina 9 – 11 o pomeridiana 15 – 17. L’utilizzo avverrà con l’applicazione della tariffa comunale da parte di cittadini non soci (come tariffario in vigore soggetto ad adeguamento Istat).

Le giornate e gli orari saranno concordati di anno in anno, tra il Settore Sport e le parti entro il mese di settembre. Le parti si impegnano inoltre: a promuovere, a proprio carico, attività con persone con disabilità o attività con le scuole, nel numero minimo di due eventi annui, e nell’adozione del Codice Etico da far rispettare ai propri allenatori, atleti e familiari. Alla fine di ogni anno o in altri periodi, a semplice richiesta del Comune di Venezia, la parte attuatrice dovrà presentare un resoconto annuale delle attività effettuate. La convenzione avrà una durata di quindici anni.

“Il miglioramento e l’implementazione degli impianti sportivi passa anche dalla collaborazione tra pubblico e privato – spiega il vicesindaco e assessore allo Sport Tomaello – In Italia la presenza di strutture dedicate allo sport è nettamente inferiore rispetto alle altre nazioni Europee, dobbiamo continuare a creare luoghi sicuri e aperti per poter svolgere sport con un focus dedicato ai giovani e alle persone più fragili e in questa direzione va la convenzione approvata oggi”.