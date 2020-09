Riprendono da oggi i Salotti Botanici Barbazza

Informazioni e prenotazioni al Barbazza Garden Center di via San Pelajo allo 0422.308301

“Cambiamo abitudini ma non perdiamo le buone abitudini”: è questo il motto della nuova stagione dei Salotti Botanici Barbazza, che per sette anni (12 cicli di incontri – la 13ma avrebbe dovuto iniziare a metà del mese di marzo) hanno riempito la serra storica del Garden Barbazza di via san Pelajo di cultura botanica, arte, storia, curiosità. E di tanto pubblico, momentaneamente ingestibile nella consueta formula che ha animato moltissimi pomeriggi.

Per non perdere questa buona abitudine tanto apprezzata, ecco allora che i “Salotti” ritornano in modalità inedite: anziché con cadenza settimanale, saranno momentaneamente mensili, sfruttando sia la possibilità di incontri all’aria aperta, sia gli ampi spazi delle serre commerciali del Barbazza Garden Center. La partecipazione sarà sempre gratuita, come da tradizione, ma vincolata alle prenotazioni che saranno raccolte fino al raggiungimento dei posti disponibili che garantiranno il necessario distanziamento tra i partecipanti (cui sarà fatto obbligo di indossare la mascherina).

Il programma

Si (ri)comincia oggi, giovedì 24 settembre, alle 18, dall’interno di Porta San Tomaso: da lì, con la guida della studiosa di storia locale Carolina Pupo, inizierà il salotto itinerante (in foto un precedente “Salotto Botanico Itinerante” condotto da Carolina Pupo) tra gli spazi verdi delle Mura fino ai Giardini intitolati a Giuseppe Mazzotti, scoprendo ancora una volta che “Treviso è un giardino”, così come già proposto in apprezzatissime conferenze e visite guidate della stessa Carolina Pupo, una oramai consueta interlocutrice del pubblico più affezionato dei Salotti Botanici. In caso di maltempo, l’appuntamento sarà rinviato a giovedì 1 ottobre, stessa ora e stesso programma.

Il secondo Salotto si svolgerà nel Barbazza Garden di via san Pelajo: giovedì 29 settembre (ore 18,30) il prof. Luciano Franchin parlerà de “Il Giardino di Epicuro: Filosofia e Felicità” ragionando insieme al pubblico partendo da una domanda: “Essere felici e conoscere se stessi: a cosa ci serve la Natura?”

Giovedì 26 novembre (ore 18,30), per entrare nell’atmosfera delle Feste di fine anno, nel già scintillante allestimento natalizio del Garden il maestro Stefano Trevisi parlerà di canti e addobbi natalizi in un incontro intitolato “Una ghirlanda di fiori musicali – Christmas edition”, tra musica, leggende e tradizioni del Natale nel mondo.

