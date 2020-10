Ripartono i tutorial WeCa e parlano 11 lingue

Da domani, mercoledì 7 ottobre, su www.weca.it e sui social network, ogni settimana, ripartono i video divulgativi sulla presenza cristiana in rete.

Tra le novità la collaborazione con la Pontificia Accademia Mariana Internazionale. Oltre ai podcast audio su Amazon Alexa, Spotify e in TV sul circuito Corallo Sat, in radio con “Linka!”

In classe su Zoom, con gli amici su Skype e, durante il lockdown, a messa in diretta streaming. L’emergenza legata alla pandemia del Covid-19 ha spinto sempre più italiani a utilizzare con ancora più continuità gli strumenti di comunicazione digitale. Anche i cattolici si sono fatti trovare pronti alla sfida: in questi mesi ha assunto ancora più rilevanza, all’interno delle comunità cristiane, il ruolo della pastorale digitale. È in questo contesto che mercoledì 7 ottobre ripartono – per il terzo anno – su Youtube, Facebook e in TV, sul circuito Corallo Sat, i tutorial WeCa: video brevi, divulgativi e di facile comprensione per sostenere e accompagnare la presenza cristiana sul web e social media.

Dopo diciotto video – tra marzo e luglio – improntati sul racconto in tempo reale di come la Chiesa italiana stesse affrontando l’emergenza Coronavirus nei nuovi media, si torna alla programmazione regolare. Ma con importanti novità.

I tutorial WeCa, introdotti dal presidente dell’Associazione Webcattolici Italiani Fabio Bolzetta e guidati da Alessandra Carenzio, ricercatrice presso il CREMIT dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, daranno risposta a tante delle domande che gli internauti cattolici hanno posto all’associazione. Tra queste: le norme sulla pubblicazione delle fotografie di minori sui profili social delle comunità, come monitorare le visite al sito web della parrocchia con Google Analytics, come aprire un canale Youtube per una realtà parrocchiale o come utilizzare gli strumenti della rete per promuovere e animare eventi in presenza in parrocchia.

Tra le principali novità la collaborazione con la Pontificia Academia Mariana Internationalis (PAMI). Non solo nozioni tecniche o pastorali, ma anche un arricchimento nella fede. Ogni ultimo mercoledì del mese un tutorial sarà dedicato alla figura di Maria e a come, partendo dal suo esempio, orientare la nostra comunicazione. Insieme al presidente della Pontificia Academia Mariana Internationalis padre Stefano Cecchin, al docente di teologia fondamentale padre Gian Matteo Roggio e al direttore dello sviluppo della PAMI Paolo Cancelli. E saranno tradotti in 11 lingue: inglese, spagnolo, francese, polacco, rumeno, tedesco, arabo, russo, giapponese, vietnamita, cinese e portoghese.

Come seguire i tutorial

I tutorial WeCa, in onda su www.weca.it e sui profili Facebook, Instagram e Youtube, saranno trasmessi dalle TV del circuito Corallo Sat, e saranno anche disponibili in podcast sui dispositivi Amazon Alexa e su Spotify. Esordio da quest’anno in radio, in collaborazione con “Umbria Radio – InBlu” partirà la trasmissione “Linka!”, condotta da Sonia Montegiove e Andrea Canton, un dialogo tra i conduttori “mediato” dall’intelligenza artificiale degli assistenti vocali, affronterà gli argomenti dei tutorial in modo ancora più semplice e divulgativo perché tutti – nessuno escluso – possano avvicinarsi, da cattolici, ai vantaggi delle nuove tecnologie.

I tutorial WeCa sono realizzati dall’Associazione WebCattolici Italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le Comunicazioni Sociali della Cei e il Centro di Ricerca sull’Educazione ai Media all’Informazione e alla Tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano.

Viene diffusa inoltre una versione aggiornata del decalogo illustrato su internet e minori dedicato a genitori e ragazzi su un uso consapevole di internet.

Photo Credits: FB @webcattolici

L’Associazione WebCattolici Italiani (WeCa), fondata nel 2003, intende essere servizio, formazione e presenza. Per promuovere il senso di comunità in rete e nella Rete. Tra i soci fondatori: Fondazione Comunicazione e cultura, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università degli Studi di Perugia, Ids&Unitelm, Diocesi di Roma e Arcidiocesi di Perugia – Città della Pieve.

Commenta la news

commenti