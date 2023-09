Riparte la stagione lirica e concertistica al Del Monaco. Nomi della scena internazionale

Una stagione che conferma la vocazione di tradizione musicale del teatro trevigiano, che da fine ottobre al prossimo maggio sarà protagonista di appuntamenti di caratura internazionale.

TREVISO – Celebri titoli operistici, grandi nomi della musica internazionale e, come da tradizione, qualche astro nascente del panorama nazionale: sono queste le novità della stagione lirica e concertistica 2023/34 del Teatro Mario del Monaco presentate ieri mattina dal suo Direttore artistico Stefano Canazza, accolto dal Sindaco di Treviso Mario Conte.

Dieci appuntamenti, tre opere, sei concerti e una matinée per le scuole, che vanno a integrare il cartellone di prosa 23/24 “Tutta un’altra storia”. Se nella stagione 22/23 il Teatro Del Monaco ha registrato 1.454 abbonamenti, di cui 578 per la lirica e i concerti, per un totale di 7076 presenze, il programma della nuova stagione ambisce a totalizzare numeri ancora più alti.

“Siamo orgogliosi che il Teatro Mario Del Monaco sia protagonista di un’altra stagione ambiziosa e ricca di contenuti, che mette al centro l’artista, le emozioni, il talento. Treviso vanta una tradizione meritevole di traguardi sempre più alti, in un continuo “alzare l’asticella” e ampliare la platea per regalare agli appassionati un’esperienza sempre più coinvolgente – ha detto il Sindaco di Treviso Mario Conte. – Ringrazio il presidente del Teatro Stabile del Veneto Giampiero Beltotto e il direttore della stagione lirica e concertistica del Teatro Mario Del Monaco di Treviso Stefano Canazza per avere lavorato con un occhio di riguardo verso la qualità, l’armonia e la bellezza. Sono questi i principi che guidano la creazione e l’organizzazione dei cartelloni, ampliando sempre di più gli orizzonti e richiamando un pubblico sempre più ampio.”

Il Sindaco Mario Conte e il Direttore artistico Stefano Canazza alla conferenza stampa



Il cartellone lirico si apre con La Bohème

L’inaugurazione della stagione 23/24 del Teatro Comunale Mario Del Monaco è affidata a una delle opere più rappresentate e amate dal pubblico di sempre: La Bohème, in programma il 27 e il 29 ottobre. Il capolavoro di Puccini torna in scena a Treviso con un nuovo allestimento che vede una co-produzione tra Comune di Treviso – Teatro Mario Del Monaco, Comune di Padova e Comune di Rovigo, Bepi Morassi alla regia e Alvise Casellati alla direzione dell’Orchestra di Padova e del Veneto. Ambientata a Parigi intorno al 1830, La Bohème racconta la storia d’amore della ricamatrice Mimì e del poeta Rodolfo, impegnati ad affrontare le difficoltà di una vita povera con spirito di avventura, finché la realtà non finisce per schiacciarli.



Si va in scena per i più piccoli

Grande novità della stagione, l’appuntamento dedicato a famiglie e bambini a partire dai 4 anni: il 3 novembre, il musical Malèfici (su testo di Dario Vergassola e produzione di Fondazione AIDA/I Muffins) approda per la prima volta al teatro ragazzi. Un doppio appuntamento per le scuole e per le famiglie, con l’obiettivo di proseguire sulla strada della promozione del teatro e delle arti performative tra le nuove generazioni, e che dà seguito al sempre più vivo interesse manifestato dal pubblico trevigiano per questo genere di rappresentazioni.



La stagione lirica continua con Il Barbiere di Siviglia

L’8 e il 10 dicembre il Del Monaco accoglierà Il barbiere di Siviglia, nuova co-produzione di Comune di Treviso – Teatro Mario del Monaco e Comune di Padova, che vedrà alla regia, scene e costumi Paolo Giani Cei e Giuliano Carella alla direzione dell’Orchestra di Padova e del Veneto. Dopo un debutto decisamente non fortunato, questa è forse la sola opera di Rossini che non ha avuto bisogno di essere “riscoperta”: freschezza, brillantezza e ritmo incalzante hanno fatto sì che questo titolo sia apprezzato ancora come uno dei capisaldi del repertorio comico del belcanto.



Tosca per omaggiare i 100 anni dalla morte di Puccini

Terzo appuntamento con il melodramma per il 9 e l’11 febbraio 2024, con Tosca, titolo scelto dal Teatro Del Monaco per celebrare i 100 anni dalla morte di Giacomo Puccini. L’opera, tra le più celebri e amate del compositore toscano, sarà portata in scena da Ivan Stefanutti. In una Roma cupa e stretta nella morsa di uno Stato della Chiesa repressivo e bigotto, l’amore sincero e appassionato tra la cantante Floria Tosca e il pittore Cavaradossi trova un avversario feroce nel perfido e sanguinario barone Scarpia che, abusando del proprio potere, cercherà in ogni modo possibile di separare i due, dando il via a una spirale di morte dalla quale neppure lui troverà scampo.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 20:00.



La stagione concertistica chiama sul palco celebri nomi della musica internazionale

Il cartellone dei concerti, che quest’anno presenta una novità sull’orario anticipando l’inizio dalle ore 20.30 alle ore 20.00, si apre il 21 novembre con l’Omaggio a Gian Francesco Malipiero, appuntamento inserito tra le attività celebrative promosse dalla Regione del Veneto in occasione dei 50 anni dalla scomparsa del compositore veneziano, che proprio a Treviso moriva il 1° agosto 1973.

Gian Francesco Malipiero

Realizzato in collaborazione con l’Orchestra di Padova e del Veneto – che per l’occasione ospiterà il talento di Alessandro Taverna al pianoforte – il concerto proporrà al pubblico trevigiano alcune tra le più importanti pagine sinfoniche del corpus del Maestro. Il concerto si inserisce in una più ampia progettualità realizzata grazie al contributo della Regione Veneto, che porterà alla realizzazione di un’incisione dell’integrale delle sinfonie di Malipiero. Il 23 dicembre torna l’appuntamento con il Concerto di Natale, quest’anno affidato al Virginia State Gospel Choir, tra i cori più premiati del panorama statunitense (che il 16 dicembre si esibirà in Vaticano). Fondato nel 1971 e composto da giovani musicisti laureati alla Virginia University e da solisti di altissimo livello, per un totale di 30 elementi, il concerto proporrà brani tratti dal repertorio Gospel, Spiritual, Soul e Rythm&Blues, in perfetta atmosfera prenatalizia. Tra i numerosi appuntamenti di quest’anno, il Virginia State Gospel Choir sarà protagonista della XXXI edizione del Concerto di Natale in Vaticano 2023.

Anna Tifu ©Michele Stanzione

Dopo l’annullamento di qualche anno fa causa pandemia, l’anno nuovo vedrà Anna Tifu, una delle più straordinarie violiniste della scena internazionale, per la prima volta sul palcoscenico del Teatro Mario del Monaco.

Il 20 febbraio 2024 con il Recital violino e pianoforte,la musicista italo-rumena, accompagnata al pianoforte da Giuseppe Andaloro, sarà impegnata in un programma incentrato su alcuni capolavori della letteratura violinistica del russo Sergej Prokof’ev e del norvegese Edvard Grieg.

La stagione continua poi il 7 marzo con il Recital Pianistico di Arcadi Volodos, considerato uno dei migliori pianisti al mondo, noto per il suo repertorio virtuosistico e le sue strabilianti abilità tecniche.

Il concerto metterà a confronto brani di Franz Schubert, Robert Schumann e Franz Liszt, di cui l’artista russo è uno dei più grandi interpreti. Deciso cambio di passo per il successivo appuntamento. Il 19 marzo il Maestro Filippo Faes e il Quartetto di Cremona porteranno al Del Monaco le tipiche atmosfere della musica francese fin de siècle con il concerto Belle Époque.

Arcadi Volodos ©Marco Borggreve Filippo Faes

A concludere la stagione 23/24 sarà invece il Concerto sinfonico dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta guidata da Massimo Raccanelli: dedicato alla grande musica romantica, il concerto darà luce al talento del giovanissimo violinista Vikram Francesco Sedona, vincitore assoluto del 32° Concorso per violino Città di Vittorio Veneto.

Vikram Francesco Sedona

Un ultimo appuntamento fuori abbonamento si terrà, infine, il 25 maggio con il concerto clou della decima edizione della manifestazione Treviso Suona Jazz Festival promossa dall’associazione Urbano Contemporaneo, che intende celebrare la musica jazz come simbolo di unione e libertà di espressione.

Assieme alla stagione lirica e concertistica riprendono anche gli appuntamenti di “Oltre la scena”, che con le conferenze di presentazione delle opere, le anteprime per le scuole e gli aperitivi Off continua i festeggiamenti per i suoi 10 anni, oltre agli incontri di introduzione ai concerti che animeranno la sala del Ridotto 45′ prima dell’apertura del sipario.



Vendita abbonamenti e biglietti

I biglietti della stagione lirica e concertistica 2023/24 non hanno subito aumenti e sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro e online, secondo il seguente calendario:

• Da oggi, giovedì 7 settembre, al 30 settembre: prelazione per il rinnovo degli abbonamenti della stagione 22/23 e vendita nuovi abbonamenti sui posti liberi (non in prelazione)

• Dal 3 ottobre al 14 ottobre vendita abbonamenti su tutti i posti ancora disponibili.

• Dal 17 ottobre vendita biglietti.