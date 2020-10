Riparte il Teatro Momo con lo spettacolo dedicato ai più piccoli “Clarabella e le Rabbiastorie”

Domenica 25 ottobre alle 16.30 al Teatro Momo riparte la rassegna Domenica a Teatro organizzata dal Settore Cultura in collaborazione con Arteven. Ad aspettare in platea i piccoli spettatori e le loro famiglie ci sono gli attori di Febo Teatro con il loro spettacolo “Clarabella e le Rabbiastorie”: domenica dal palcoscenico si parla di rabbia, di quel sentimento che a volte è tanto difficile da controllare.

E allora, come affrontare la rabbia? Come uscire da quel labirinto di emozioni e voci interiori in cui spesso finiscono i bambini? La consapevolezza è una strada: essere coscienti di trovarsi in un labirinto e decidere di uscirne. Detta così però è difficile da spiegare ad un bambino. Ed ecco che quindi entra in gioco il linguaggio del teatro. Entrare ed uscire dal labirinto della rabbia è infatti proprio quello che accadrà ai protagonisti dello spettacolo teatrale “Clarabella e le Rabbiastorie”. Per sfuggire da una sicura punizione, Clarabella si nasconde nello sgabuzzino della scuola: lì incontra Tobia e scopre che non è l’unica a diventare furibonda con poco.

Ma all’improvviso ecco delle voci, che fare? I due bambini scorgono una piccola porta e ci entrano. Da lì comincerà per loro un viaggio fatto di colpi di scena e di storie che parlano di rabbia. Un percorso lungo il quale impareranno a gestire quel labirinto d’ira e ne usciranno cambiati.

La tematica è stata selezionata da un sondaggio presentato alle scuole primarie del Veneto in cui è stato evidenziato l’interesse per l’argomento.

Per informazioni, www.culturavenezia.it/momo

E’ possibile acquistare i biglietti il giorno di spettacolo, a partire da un’ora prima dell’inizio, presso la biglietteria del Teatro Momo e online su www.vivaticket.it

Commenta la news

commenti