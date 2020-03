Rinviati a data da destinarsi gli appuntamenti in programma a “La Stanza Spazio Eventi”

Nel rispetto delle più recenti misure adottate dal Governo per contenere e contrastare il diffondersi del virus Covid-19, gli eventi in programma a “La Stanza Spazio Eventi” mercoledì 18 marzo (spettacolo teatrale di e con Antonello Taurino “La scuola non serve a nulla”), mercoledì 25 marzo (incontro letterario dal titolo “Ville venete, queste sconosciute”) e mercoledì 1° aprile (incontro letterario omaggio ad Andrea Zanzotto, “Pensate al filo elettrico della lampadina”) sono stati rinviati a data da destinarsi.

