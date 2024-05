Il progetto “LavoroSicuro – edizione 2024” è stato rinnovato a Venezia per promuovere la sicurezza sul lavoro e l’inclusione degli studenti nei PCTO.

VENEZIA – È stato sottoscritto ieri, a Venezia, presso la sede della Direzione Regionale Inail per il Veneto, il rinnovo del progetto “LavoroSicuro – edizione 2024”, promosso dall’Organismo paritetico regionale Veneto per la Sicurezza (O.P.R.), formato da Confindustria Veneto, Cgil Veneto, Cisl Veneto e Uil Veneto. L’obiettivo è favorire e diffondere nelle aziende buone pratiche, strumenti e azioni per l’adozione di sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro e di responsabilità sociale d’impresa, estendendo ora l’impegno anche alla sicurezza degli studenti accolti negli ambienti di lavoro nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO, ex alternanza scuola-lavoro).

Collaborazione tra istituzioni e organizzazioni

Questo progetto valorizza la collaborazione tra istituzioni, organizzazioni datoriali e sindacali su un tema cruciale come quello della sicurezza, richiedendo un fronte comune nella definizione di prassi organizzative per la migliore tutela dei lavoratori e delle lavoratrici. Avviato nel 2006 grazie alla collaborazione tra Inail – Direzione regionale per il Veneto e Confindustria Veneto, “LavoroSicuro” rappresenta un modello virtuoso che ha consentito a oltre 350 aziende venete di adottare e implementare un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) conforme alle Linee Guida UNI-INAIL. Con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nell’ambito dell’O.P.R., il progetto ora include modalità partecipative che attribuiscono un ruolo attivo anche ai lavoratori e alle loro rappresentanze.

“LavoroSicuro – edizione 2024” si rivolge particolarmente alle piccole e medie imprese, così come alle grandi aziende che intendono intraprendere un percorso verso la certificazione in materia di sicurezza. I settori prioritari sono quelli della metalmeccanica, trasporti, logistica e pesca, maggiormente esposti al rischio di infortuni e caratterizzati da una presenza significativa di filiere produttive e reti di aziende.

Attività informative e formative

L’iniziativa prevede attività informative, di formazione e di assistenza per le aziende aderenti, con un focus sul rafforzamento della cultura della sicurezza, sul coinvolgimento dei lavoratori, sul coordinamento e sul potenziamento del dialogo tra i diversi soggetti coinvolti, a partire dal Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), per favorire il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La consapevolezza condivisa è che un sistema di gestione costituisce anche un vantaggio competitivo per le aziende.

Risultati e benefici comprovati

Un recente studio dell’Inail ha confermato la riduzione degli infortuni e dei costi dovuti alla mancata sicurezza e alle malattie professionali nelle aziende che hanno adottato i SGSL. I dati nazionali evidenziano una riduzione del 22,6% dell’indice di frequenza e del 29,2% del rapporto di gravità, dimostrando l’efficacia dell’approccio gestionale alla salute e sicurezza sul lavoro nel migliorare le prestazioni di sicurezza delle organizzazioni.

Focus sulla sicurezza degli studenti

L’Organismo paritetico regionale Veneto per la sicurezza e la Direzione regionale per il Veneto di Inail intendono intervenire in modo mirato nell’ambito dei PCTO per migliorare le condizioni di sicurezza degli studenti negli ambienti di lavoro, rafforzando le competenze dei tutor aziendali interni in materia di sicurezza. Tra le azioni previste per il potenziamento del progetto nell’edizione 2024, si includerà un percorso formativo specifico per i lavoratori che affiancheranno gli studenti, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza di questi ultimi e trasmettere loro la consapevolezza dei rischi presenti nel luogo di lavoro e le procedure necessarie per garantire la loro incolumità. Attraverso i tutor aziendali formati, si punta a diffondere una cultura della salute e della sicurezza partendo dai più giovani.

In conclusione, “LavoroSicuro – edizione 2024” si configura come un esempio eccellente di collaborazione tra istituzioni e organizzazioni per promuovere una cultura della sicurezza sul lavoro, estendendo ora i suoi benefici anche ai futuri lavoratori attraverso i percorsi di alternanza scuola-lavoro.