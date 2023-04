Rigoni di Asiago per l’arte 2023: Napoli vince con oltre 30mila voti

La città partenopea vince il sondaggio online lanciato dall’Azienda veneta per la scelta della città del suo prossimo intervento di restauro.

ASIAGO – È Napoli la città in cui Rigoni di Asiago si impegnerà a sostenere nei prossimi mesi un importante progetto di restauro. Questo quanto decretato dalle migliaia di utenti che hanno partecipato al sondaggio online promosso dall’Azienda veneta sui suoi canali social.

In due settimane circa hanno preso parte alla votazione oltre 52.000 persone. La città partenopea si è classificata al primo posto con più di 30mila voti, battendo Perugia e Verona.

Le tre splendide città hanno accolto con gioia l’iniziativa, che si è tradotta in un bellissimo messaggio a favore dell’arte italiana, contagiando l’intero Paese. Un grande successo, a dimostrazione che le persone, se coinvolte con argomenti di interesse comune, come quello della valorizzazione del patrimonio artistico, si sentono protagoniste e dimostrano tutto il loro entusiasmo.

“La natura nel cuore di ….”, il viaggio iniziato da Rigoni di Asiago nel 2015 in nome dell’arte italiana, è diventato un progetto vincente nel segno della responsabilità sociale d’impresa e della sostenibilità, temi oggi in voga ma, spesso, molto vaghi, differentemente dalla concretezza del restauro di un’opera d’arte che è sotto gli occhi di tutti.

Quindi dopo Milano, Venezia, Roma, Matera, Firenze, Bergamo, oggi è il turno di Napoli, città a cui Goethe nel suo celebre “Viaggio in Italia”, compiuto alla fine del 1700, ha dedicato il motto: “Vedi Napoli e poi muori” per sottolineare l’unicità delle sue bellezze artistiche e paesaggistiche.

Sette tappe attraverso le quali Rigoni di Asiago sta realizzando un “museo itinerante” lungo lo stivale per offrire alle persone che viaggiano un modo diverso di vedere ed interpretare l’arte, di apprezzare opere che purtroppo non godono della giusta attenzione, tanto è vasto il patrimonio del nostro Paese.

Per quanto riguarda Napoli, a brevissimo sarà comunicata l’opera che verrà restaurata nei prossimi mesi.

“Bella, grande partecipazione, entusiasmante e con tanti messaggi di complimenti che sono giunti in azienda: questa, in sintesi, la votazione che si è appena conclusa e che ha decretato il successo di Napoli. Voglio però ringraziare tantissimo anche Perugia e Verona per la loro partecipazione. La settima tappa del nostro progetto “La natura nel cuore di ….”, che abbiamo iniziato nel 2015, in collaborazione con Fondaco Italia, sbarca dunque a Napoli, capitale dell’arte italiana, amata dai più grandi personaggi italiani e stranieri della cultura. Per noi arrivarci, supportati da un grande tifo e dall’accoglienza di oltre trentamila voti, è motivo di grande soddisfazione ed anche di responsabilità. Per questo ci fa piacere contribuire a valorizzare un’opera d’arte, che a brevissimo renderemo pubblica, ed accendere una luce per sensibilizzare l’attenzione dell’opinione pubblica. Grazie di cuore a tutte le oltre cinquantaduemila persone che hanno partecipato e fatto vincere il valore dell’arte italiana!”, commenta Andrea Rigoni, Presidente di Rigoni di Asiago Spa.

Il progetto “La natura nel cuore di…” di Rigoni di Asiago, in collaborazione con Fondaco Italia, è iniziato nel 2015 con l’importante intervento di recupero dell’Atrio dei Gesuiti (l’entrata storica del prestigioso Palazzo di Brera a Milano); nel 2016/2017 con il restauro dell’originale della statua di San Teodoro (il primo Patrono di Venezia) in Palazzo Ducale; nel 2018 con il restauro della fontana “Venezia sposa il mare” nel cortile di Palazzo Venezia a Roma; nel 2019 con il restauro della Chiesa rupestre di San Giovanni in Monterrone a Matera; nel 2020 con i dipinti delle lunette lato est ed angolo sud del Chiostro Grande di Santa Maria Novella a Firenze per giungere infine nel 2021/2022 a Bergamo, con il restauro della Fontana Contarini in Piazza Vecchia, oggi cuore di Bergamo-Brescia, Capitale Italiana della Cultura.