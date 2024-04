Riforma Fiscale 2024: le novità su Irpef e Ires

Il Governo annuncia una revisione fiscale con cambiamenti significativi a Irpef e Ires. Tra le novità, una tassazione del 10% per i premi di risultato fino a 3.000 euro a partire dal 2025.

ROMA. Il Governo italiano sta preparando una revisione significativa del sistema fiscale, concentrandosi sulle imposte sui redditi, Irpef e Ires, con l’obiettivo di introdurre importanti novità. Queste nuove misure saranno discusse durante il Consiglio dei Ministri previsto per oggi pomeriggio martedì 23 aprile, segnando un importante passo verso una nuova struttura fiscale.

Uno dei principali cambiamenti riguarda la tassazione dei premi di produttività, che a partire dal 1° gennaio 2025 saranno tassati al 10% fino a un tetto massimo di 3.000 euro. Questo cambiamento è dettagliato in una bozza del decreto legislativo relativa alla revisione del regime Irpef e Ires. È interessante notare che lo stesso regime sarà applicato anche alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Al momento, i premi di produttività sono tassati al 5%, come stabilito dall’ultima manovra finanziaria.

La revisione fiscale prevede anche modifiche alla rendita integrativa temporanea anticipata (RITA). Dal 1° gennaio 2025, questa rendita sarà riconosciuta solo nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per cause diverse dal raggiungimento del requisito pensionistico di qualsiasi genere.

Tra le altre novità che potrebbero emergere durante il Consiglio dei Ministri, ci sono il disegno di legge sull’intelligenza artificiale e il decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alla direttiva Ue sulle legislazioni degli Stati membri riguardanti l’immissione sul mercato di apparecchiature radio. Inoltre, sarà esaminato un Decreto del Presidente della Repubblica con disposizioni sul personale ispettivo del Sistema Nazionale a rete per la protezione dell’ambiente.

Questa revisione fiscale si preannuncia come un’importante iniziativa del Governo per riformare e modernizzare il sistema tributario italiano, con implicazioni significative per lavoratori, imprese e contribuenti. Le modifiche previste rappresentano un passo verso un sistema fiscale più equo e semplificato.