Ridiamo il sorriso alla Pianura Padana: Mogliano aderisce all’iniziativa di Veneto Agricoltura

Gratis dieci piante a testa tra alberi, alberelli e arbusti rigorosamente autoctoni per colorare di verde, di fiori, una città che già vanta un grande patrimonio arboreo.

L’Amministrazione Comunale di Mogliano Veneto aderisce al progetto di Veneto Agricoltura “Ridiamo il sorriso alla Pianura Padana”.

I cittadini moglianesi possono già prenotare sul sito https://www.ridiamoilsorrisoallapianurapadana.eu/ la categoria di piante preferita entro il 15 ottobre prossimo.

Tre i semplici passi per avere le piante gratis per il proprio giardino o terrazzo: registrarsi sul sito, scegliere il gruppo preferito (non la pianta) tra alberi di prima grandezza come querce, frassini, bagolaro, tigli, di seconda grandezza – acero campestre, carpino bianco, melo selvatico, sorbo – o arbusti come biancospino, prugnolo, sanguinella, lantana.

Come spiega Veneto Agricoltura, l’assegnazione delle giovani piante riguarda i soli comuni di pianura cui saranno consegnate, che dovranno poi crescere grazie all’amore e alla cura dei cittadini.

Una volta chiuse le prenotazioni, sarà proprio l’Amministrazione Comunale di Mogliano Veneto a occuparsi del ritiro e della consegna gratuita ai cittadini.

“Bellissima iniziativa di Veneto Agricoltura, invito i cittadini ad approfittarne, c’è tempo fino al 15 ottobre – dice il Sindaco Davide Bortolato – dopodiché il Comune andrà a prendere le piante presso il vivaio regionale a Montecchio Precalcino e le consegnerà ai cittadini che ne hanno fatto richiesta durante la Festa degli Alberi, per rendere la nostra città sempre più verde e aumentare sempre più il nostro patrimonio arboreo sia pubblico sia privato”.

