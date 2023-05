Ricordi di piombo e di lacrime: Alfredo Albanese dopo Sergio Gori

Domani 12 maggio si commemora la morte del Commissario di pubblica sicurezza Alfredo Albanese, assassinato dalle BR nel 1980.

Mestre – All’angolo tra via Comelico e via Rielta, quella mattina di maggio i terroristi stavano attendendo Alfredo Albanese, 33 anni, originario di Trani.

Alfredo sapeva di essere in pericolo ma sapeva anche che non avrebbe mollato quelle indagini per scoprire, e aggiudicare alla giustizia, i colpevoli dell’omicidio di Sergio Gori, vice direttore tecnico del Petrolchimico, ucciso il 29 gennaio di quell’anno. Alfredo Albanese stava infatti indagando sul primo omicidio ad opera dei brigatisti rossi a Mestre, ed era vicino alla loro cattura.

La mattina del 29 gennaio 1980 Sergio Gori era uscito alle 7,30 dal portone d’ingresso principale del Condominio Cavour, che dà su viale Garibaldi. A piedi, i due luoghi teatro degli omicidi, viale Garibaldi e via Rielta, angolo via Comelico, distano 7, 8 minuti al massimo.

Sergio Gori avevano disatteso le raccomandazioni dell’azienda per quanto riguardava l’abitudinarietà, la ripetitività degli itinerari e degli orari, e pertanto era un facile bersaglio.

Cinque colpi di pistola avevano messo fine alla vita di Gori, e Albanese stava svolgendo con caparbietà, e successo, le indagini su quel omicidio. Era il responsabile della sezione antiterrorismo veneziana della Questura. Dopo una laurea in giurisprudenza, conseguita a Bari nel 1971, era entrato nella Pubblica Sicurezza nel 1975 ed era stato subito distaccato alla Questura di Venezia. Nel 1977 divenne dirigente del 3º Distretto di Polizia a Mestre, per poi passare nel 1979 alla Digos veneziana, nominato capo della sezione antiterrorismo e in seguito commissario capo. Faceva paura ai brigatisti che lo avevano messo in testa alla lista.

Quando venne colpito, Albanese non morì subito ma, nonostante le numerose ferite, spirò in ambulanza durante il trasporto verso l’allora ospedale Umberto I. Un gruppo brigatista rivendicò l’azione, dapprima con una telefonata e in seguito con un volantino abbandonato in un cestino dei rifiuti. Le indagini sull’omicidio portarono rapidamente alla scoperta di due covi brigatisti, uno a Jesolo e uno a Udine.

Alfredo Albanese era sposato con Teresa che aspettava il loro figlio. Oggi il figlio che porta il nome del padre, vive a Roma ed è diventato da poco padre di un bimbo.

Domani si svolgeranno a Mestre e a Jesolo le cerimonie commemorative, alle quali parteciperà Teresa Friggione Albanese, che vive a Bologna.