Riconversione dell’Ex Istituto Vendramini a residenza

Il Consiglio Comunale ha dato il via libera, con un sostanziale consenso di 20 voti favorevoli e 2 contrari, alla Variante 80 al Piano degli Interventi, che riguarda la riconversione ad uso residenziale dell’ex Istituto Vendramini situato in via Sandro Gallo al Lido di Venezia. La decisione è stata presa dopo aver constatato l’assenza di osservazioni in merito alla deliberazione adottata nella seduta dello scorso 13 luglio.

Il complesso, composto da tre edifici con una superficie lorda totale di circa 1.587 metri quadri, ha una storia significativa. Originariamente, faceva parte delle case delle Suore Terziarie Francescane Elisabettine, una congregazione dedicata all’educazione e all’assistenza alle orfane e alle fanciulle abbandonate. A partire dagli anni ’70 del Novecento, l’edificio ha assunto la funzione di casa per ferie con la denominazione “Istituto Elisabetta Vendramini”. Tuttavia, circa otto anni fa, è stato definitivamente abbandonato.

Successivamente, l’Istituto è stato ceduto da parte delle Suore Francescane Elisabettine a una società privata. Attualmente, il complesso si trova in uno stato di inutilizzo. Alla luce di questa situazione, la società ha avanzato la richiesta di riconversione del complesso a residenza attraverso la Variante 80 al Piano degli Interventi.

La variante prevede una modifica significativa nella destinazione d’uso dell’edificio, passando da “B – Aree per attrezzature di interesse comune” a “G – Residenza – Edifici residenziali e pertinenze mq e classificati in categoria B/1 (collegi e convitti; educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme).” Questa modifica consentirà la riconversione del complesso in residenza, ampliando le possibilità di utilizzo e contribuendo al riutilizzo di una struttura che altrimenti rimarrebbe inutilizzata.