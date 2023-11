“Ricomincio da me”, il progetto innovativo per adolescenti in comunità o in affido

“Ricomincio da me” è il titolo del progetto, rivolto a adolescenti che hanno vissuto o stanno vivendo un’esperienza in comunità e/o in affido familiare; una proposta innovativa della UOC Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori del Distretto di Treviso diretta dal dott. Nicola Michieletto.

TREVISO – Il progetto – che prende il via oggi e avrà cadenza settimanale, per un totale di dieci incontri -, prevede un intervento di psicoterapia di gruppo con due Psicologhe, le Dott.sse Mara Frare e Gaia Marchetto della UOC IAFC sede di Via Montello, per aiutare i ragazzi a lasciar andare i brutti ricordi, vivere il presente con meno ansia ed attivare le loro risorse. Verrà utilizzato il metodo EMDR (Eye Movement Desensibilization and Rehabilitation), un approccio di psicoterapia riconosciuto a livello scientifico per la gestione ed il trattamento dei vissuti traumatici.

Durante gli incontri, ogni adolescente deciderà se e quanto aprirsi con gli altri partecipanti, perché il metodo, pur applicato nel gruppo, agisce a livello individuale e non è pertanto obbligatoria la condivisione per chi non se la sente.