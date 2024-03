Riapre Parco Sigurtà, ingresso omaggio per le donne

Parco Giardino Sigurtà festeggia le donne con ingresso gratuito. Sarà l’opportunità di assaporare i primi cenni della primavera ormai alle porte!

VALEGGIO SUL MINCIO (VR) – Ci siamo, tra quattro giorni riapre finalmente al pubblico l’incantevole Parco Giardino Sigurtà. E, come da tradizione, il gioiello fiorito a due passi da Verona celebra la Festa della Donna, omaggiando le visitatrici di ogni età dell’entrata nella giornata dell’8 marzo.

In questa ricorrenza speciale, tutte le donne potranno quindi visitare gratuitamente il Parco Giardino e regalarsi un tour nel verde a scelta tra una passeggiata, un giro in bicicletta, oppure una visita a bordo dei golf-cart elettrici o del trenino panoramico, circondate da boschi, panorami mozzafiato, viali alberati, distese di tulipani e tanti punti di interesse storico, naturalistico e architettonico di uno dei parchi più spettacolari d’Europa.

Per accedere alla giornata di gratuità delle donne non è necessaria la prenotazione.

Per gli uomini la tariffa d’entrata sarà ridotta (a 14 euro anziché 18).

Il Parco Giardino Sigurtà è un paradiso naturale privo di barriere architettoniche. Si ricorda infatti che è facilmente accessibile anche ai visitatori con disabilità 100%, che avranno accesso gratuito.

Foto da Facebook: @parcogiardinosigurta