Riapre la mostra di Kirkland al Centro Candiani. Pea: “Un segnale di fiducia per la cultura”

Dal 28 maggio riapre al pubblico lo spazio espositivo del Centro Culturale Candiani di Mestre con la mostra di Douglas Kirkland “Freeze Frame, 60 anni di cinema”.

“Siamo tra le prime istituzioni culturali ad aprire – spiega Giorgia Pea, presidente della Commissione cultura del Consiglio comunale – vuole essere un chiaro segnale di fiducia per la ripresa di un settore trainante per tutto il nostro territorio, come ricorda spesso il nostro Sindaco Luigi Brugnaro. Questa mostra è poi un inno alla bellezza, al glamour e al fascino della settima arte. Douglas Kirkland è entrato in contatto con molti attori e registi ed è stato in grado di mostrarli nella loro naturalezza, vulnerabilità e semplicità, sia sopra che fuori dal set. Vittorio De Sica, Marcello Mastroianni, Dominique Sanda, Sofia Loren, Peter O’Toole, Paul Newman, Jane Fonda, Meryl Streep, Robert DeNiro, Jack Nicholson, Leonardo Di Caprio e Kate Winslet sono solo alcune delle star che ha immortalato. Un’occasione da non perdere! Ringrazio il personale del Settore Cultura che in queste settimane ha lavorato per farsi trovare pronto per la riapertura”.

La visita della mostra al terzo piano avverrà in piena sicurezza, rispettando le nuove linee guida regionali approvate con ordinanza n. 48 del 18 maggio 2020 e le indicazioni contenute nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure di contenimento per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto dal Governo e nelle raccomandazioni del Ministero della Salute.

La mostra di Kirkland riapre con ingressi contingentati dal 28 maggio al 13 giugno nei consueti orari d’apertura (dal mercoledì al sabato , orario 15.00-19.00).

L’accesso sarà riservato ad un numero massimo di 20 persone alla volta, munite sempre di mascherina.

info, www.culturavenzia.it/candiani

