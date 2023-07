Riapre il sottopasso di Via Pra’ dei Roveri. Chiusura ad agosto evitata

MOGLIANO VENETO – Ha riaperto puntualissimo, dopo i lavori di manutenzione straordinaria, il sottopasso di collegamento con Mogliano Ovest e l’area artigianale Sapim, chiuso al traffico dal 3 al 21 Luglio, approfittando di un periodo con scarsi minori volumi di traffico.

I lavori si sono resi necessari per migliorare la sicurezza stradale, in quanto il sottopasso di Via Pra’ dei Roveri verteva in uno stato di degrado avanzato con presenza di ferri di armatura esposi, fessurazioni longitudinali sulla pavimentazione stradale e infiltrazioni d’acqua di falda.

Come ha ricordato il Sindaco Bortolato, che nella mattinata odierna ha convocato una conferenza stampa in loco, l’intervento ha riguardato la fresatura del manto stradale, la canalizzazione delle acque di falda tramite posa di pozzetti e tubi drenanti, l’idrolavaggio ad alta pressione, la passivazione delle armature sporgenti e il ripristino delle pareti, oltre alla riasfaltatura finale con segnaletica orizzontale.

«Il sottopasso ferroviario di Via Pra’ dei Roveri è un’infrastruttura viabilistica fondamentale poiché collega le due parti della nostra Città, tant’è che abbiamo cercato di limitare il più possibile i disagi per i cittadini scegliendo di intervenire velocemente e nel periodo estivo in cui si registrano minori volumi di traffico. Con questo intervento abbiamo messo in sicurezza la pericolosa situazione che era venuta a crearsi, eliminando le insidiose infiltrazioni d’acqua da falda freatica, che rendevano scivoloso il manto stradale della rampa.» aveva dichiarato a ridosso dell’inizio dei lavori il Sindaco di Mogliano Veneto, Davide Bortolato.

«Ringrazio l’Ufficio Lavori Pubblici e la Ditta esecutrice Trevimais snc per aver portato a termine tutti i lavori a regola d’arte e in velocità. La loro competenza e rapidità nell’esecuzione hanno permesso di evitare la seconda chiusura del sottopasso, originariamente prevista tra fine agosto e settembre.» ha detto, rivolgendo un ringraziamento anche ai cittadini moglianesi e ai residenti della zona, per aver sopportato i disagi causati dalla situazione di temporanea chiusura.