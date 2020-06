Riaperto l’imbarcadero di San Tomà a Venezia

“Vorrei ringraziare innanzitutto le strutture tecniche del Gruppo AVM – ha sottolineato Giovanni Seno, direttore generale AVM – che con grande professionalità hanno lavorato in modo impeccabile su questo cantiere particolarmente significativo tanto per la rete di navigazione AVM/Actv e la Città nel suo complesso quanto per il significato simbolico che questa riapertura ha rispetto alla marea eccezionale del 12 novembre e per il periodo in cui si sono svolte le lavorazioni. Siamo stati tra i primi a riavviare cantieri in Città su input dell’Amministrazione Comunale e l’inaugurazione di oggi coincide con il progressivo ritorno alla normalità del servizio di trasporto pubblico a Venezia”.