Riabilitazione della sordità: a Treviso specialisti a convegno

L’Unità operativa complessa di Foniatria e Audiologia dell’Ulss 2 Marca trevigiana organizzerà venerdì 19 maggio 2023, a partire dalle ore 14.00, il convegno “Dalla protesizzazione alla riabilitazione della sordità: il ruolo del sistema sanitario pubblico“. Il convegno si terrà presso la sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Treviso a ingresso libero fino a esaurimento posti.



TREVISO – L’incontro verterà sulla riabilitazione dell’ipoacusia che, come è noto, ha un impatto rilevante sullo stato di salute globale della persona affetta. Nel bambino, una compromissione della funzione uditiva può portare ad alterazioni dello sviluppo del linguaggio, con conseguenze sullo sviluppo cognitivo e comunicativo globale, portando successivamente a un impatto negativo sul suo inserimento sociale e lavorativo.

Nel paziente adulto e anziano, l’ipoacusia è risultata essere correlata al deterioramento cognitivo e a un incremento significativo del rischio di mobilità e mortalità. Pertanto, l’ipoacusia dev’essere identificata e trattata mediante adeguata riabilitazione uditiva, per la quale è necessaria un’integrazione tra il medico specialista (audiologo od otorinolaringoiatra) e i professionisti della riabilitazione (logopedista e audioprotesista).



Lo scopo di questo convegno sarà presentare gli aspetti di attualità ed innovazione nelle indicazioni e nella gestione del percorso riabilitativo dei pazienti con protesizzazione acustica, offrendo ai medici specialisti, specialisti in formazione, medici di medicina generale e ai professionisti coinvolti nella riabilitazione (audiometristi, audioprotesisti e logopedisti) un momento di aggiornamento, riflessione e discussione. Allo stesso tempo, questo incontro si propone di illustrare il ruolo del sistema sanitario pubblico nella gestione della riabilitazione uditiva, attraverso l’attività di centri audiologici di terzo livello, che consentono una presa in carico globale del paziente, mediante un team multidisciplinare medico-chirurgico, logopedico,

neuropsicologico ed audioprotesico.



L’unità operativa complessa clinicizzata di Foniatria e Audiologia dell’Ulss 2, sede della Cattedra di Audiologia dell’Università di Padova, diretta dal Prof. Cosimo de Filippis, è un centro di terzo livello per la diagnosi e il trattamento della ipoacusia in età infantile e adulta, mediante protesi e impianto cocleare.