Reyer vince gara 2

Una Reyer di grande carattere vince gara 2 dei quarti di finale Playoff e porta la serie con UNAHOTELS Reggio Emilia in parità.

MESTRE – Grande gara casalinga dell’Umana Reyer Venezia che vince per 83-75 gara 2 della serie dei quarti di finale contro la UNAHotels Reggio Emilia. La serie ora è in parità in attesa dei prossimi due incontri in programma al PalaBigi giovedì e sabato.

La partita

Tornato nel Roster orogranata Janelidze, il quintetto non cambia: Venezia inizia con in campo Spissu, Tucker, Casarin, Simms e Kabengele. Sembra tutta un’altra gara rispetto a quella di sabato scorso, con una Reyer molto più aggressiva ma corretta. Dopo un minuto e mezzo Black ha già due falli, due minuti dopo siamo sull’11-6, trasformato poi in 13-6 sull’ennesimo recupero difensivo, con pronto time out ospite. Venezia si porta sul più 12 ma Chillo infila due triple di fila aprendo il Break emiliano con il quarto che si chiude sul 23-16.

Il secondo periodo vede la Reyer riportarsi subito sul +12 (28-16). Nonostante il tecnico a Coach Spahija, Venezia a metà tempo conduce 34-20. Spissu porta a casa il terzo fallo di Black per un blocco in movimento e Kabengele recupera un rimbalzo offensivo, firmando il 35-20 al 16′. Al 16’30” la panchina veneziana chiama time out sul 38-27, poco dopo un nuovo tecnico, seguito al terzo fallo di Galloway. Al 18′, dopo il tecnico sanzionato anche alla panchina reggiana, Tucker aggiorna il massimo vantaggio sul 43-27 e si torna infine negli spogliatoi sul 43-29.

Il rientro in campo vede subito Faye commettere il terzo fallo, seguito da una tripla di Spissu per il 48-31 al 22′. L’Umana Reyer mantiene a distanza gli avversari puntando in attacco soprattutto su Kabengele e sul sardo, che, con un’altra tripla, costringe Reggio al time out sul 55-37 a metà periodo.

La partita è sempre più nervosa con un doppio tecnico a Weber e Heidegger, ma gli orogranata continuano ad aumentare il vantaggio fino al 61-40 al 28’30”. Il periodo si chiude con la tripla di Wiltjer sul punteggio di 64-45.

L’ultimo quarto vede subito un’altra tripla di di Heidegger al 32′ con Venezia sul 69-48. Time Out ospite e gli emiliani piazzano un mini break di 0-5. Coach Spahija, a sua volta chiama la sospensione al 33′ sul 69-53, poi il break si allunga fino allo 0-11 in appena 2′ per qualche palla persa di troppo e un antisportivo fischiato a Kabengele.

L’Umana riparte proprio da un canestro di Kabengele ed è di nuovo sul 73-59 al 35’30”. Un’interruzione forzata per un volo (fortunatamente senza problemi fisici) di Kabengele sul tavolo dei cronometristi viene sfruttata da una Reggio Emilia in cui si erge a protagonista assoluto Galloway: al 37′ è 73-67 e, dopo il 77-67 orogranata al 38’30”, con un gioco da 4 del numero 9 reggiano è 78-73 a 41” dalla fine.

Un rimbalzo offensivo di Kabengele sul secondo libero di Spissu sul fallo sistematico emiliano ha un peso determinante nell’economia del match: a -21” è di nuovo solo +5 per un’Umana Reyer che comunque completa infine dalla lunetta la vittoria per 83-75.

Il tabellino

Parziali: 23-16; 43-29; 64-45

Umana Reyer Venezia: Spissu 18, Tessitori 4, Heidegger 9, Casarin 8, De Nicolao, Janelidze ne, Kabengele 15, Parks 6, Brooks, Simms 3, Wiltjer 10, Tucker 10. All. Spahija.

UNAHotels Rreggio Emilia: Weber 9, Bonaretti ne, Cipolla ne, Galloway 26, Faye, Smith 5, Uglietti 9, Atkins, Black 8, Vitali 2, Grant 7, Chillo 9. All. Priftis.