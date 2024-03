L’Umana Reyer vince a Scafati e grazie alle contemporanee sconfitte di Bologna e Brescia è a meno due dalla vetta.

SCAFATI – Un’autoritaria Reyer Venezia vince a Scafati in modo netto per 66-95 e approfitta della contemporanea vittoria di Sassari su Bologna per agguantarla al secondo posto con Milano. Grazie alla sconfitta anche di Brescia a Pesaro la vetta ora dista solo due punti.

La partita

Dopo due settimane di sosta per le qualificazioni a EuroBasket2025, torna il campionato ma non l’infortunato Parks. Il quintetto base è così formato da Spissu, Tucker, Casarin, Simms e Tessitori.

Inizio è equilibrato. Scafati va avanti di 3, Venezia pareggia a 7 al 2’30”, con il piano partita che vede come soluzione preferita l’appoggio in area su Tessitori, anche se il primo vantaggio esterno (7-10) arriva al 4′ con la tripla di Casarin.

L’Umana Reyer difende forte anche senza spendere falli per 7’30” e provoca 5 palle perse agli avversari, che chiamano time out al 7′ sul 12-16. Nel finale di quarto gli orogranata allungano sul +5 fino al 16-21 del primo intervallo.

Un Wiltjer chirurgico (3/3 dall’arco) è protagonista nel 21-27 all’11’, con la Givova che, dal 24-27 del 12’30”, si vede costretta a un nuovo time out poco prima di metà quarto. L’inerzia rimane veneziana e al 15’30”, sul 24-34, c’è il primo vantaggio in doppia cifra del match. Nel finale di periodo si accende Tucker, con gli orogranata che costringono gli avversari spesso tirare allo scadere dei 24” e a distendersi in velocità in contropiede. Al 17’30” è 28-40, poi al 19′ 30-45, poi un minibreak di Scafati negli ultimi possessi porta le squadre sul 33-45 all’intervallo lungo.

Il rientro dagli spogliatoi vede la Reyer continuare a macinare tiro su tiro con un parziale iniziale di 0-7 che porta il punteggio sul 33-52 al 22′. Scafati va anche già in bonus di Scafati con l’antisportivo di Gentile per fermare Tucker lanciato a canestro. È lo stesso americano a provocare lo sfondamento di Rivers per il quarto fallo del giocatore campano. Scafati chiama time out al 24′ sul 36-58, ma bisogna entrare nella seconda metà di quarto, dopo una grande stoppata di Kabengele, per vedere Rossato dare la scossa e scuotere il pubblico di casa. La Givova si riavvicina sul 48-62 al 26’30” e poi sul 51-64 al 27′. Ci pensa Wiltjer, con una tripla, seguita da un paio di assist a un ispirato Heidegger, a ricostruire un margine di assoluta sicurezza fino al 51-75 dell’ultimo intervallo.

Pinkins e Rivers provano a dare un segnale (55-75) in avvio di quarto quarto, ma poi il secondo esce per falli già al 32′ con il fallo sulla tripla di Brooks, quindi il 5/5 iniziale da 3 di Wiltjer ristabilisce il +24 (57-81) e al 33’30” la tripla di Tessitori aggiorna a +25 il massimo margine sul 59-84. Il match è ormai abbondantemente finito. Simms segna il +30 (59-89 al 36’30”), finisce 66-95. La Reyer vince a Scafati.

Prossimo impegno domenica 10 marzo alle 17.30 in casa contro Sassari.

La conferenza stampa al Taliercio domenica 10 marzo alle 17.30 Coach Spahija

Coach Neven Spahija ha parlato in conferenza stampa dopo il successo dell’Umana Reyer alla Beta Ricambi Arena.

“È la prima volta che vengo a Scafati ed è andata bene. Voglio fare i complimenti alla squadra: abbiamo giocato molto bene, soprattutto in difesa, tirando bene da tre. I ragazzi hanno fatto una partita completa. Scafati ha provato diverse cose, ma abbiamo sempre risposto. Sono molto contento, ma ho voglia di continuare a lavorare con la squadra sui dettagli. Ad esempio oggi abbiamo perso troppi palloni e loro a rimbalzo hanno fatto meglio di noi. Dobbiamo sempre avere voglia di imparare per essere migliori. È stato molto bello l’applauso che ci ha riservato il pubblico di Scafati a fine gara: è un segnale di grande rispetto che non dimenticherò. Grazie mille a tutti“.

Il tabellino

Parziali: 16-21; 33-45; 51-75

Givova: Cavaliere ne, Sangiovanni ne, Blakes 19, Gentile 17, Mouaha, Pinkins 6, Rossato 15, Robinson 5, Rivers 5, Nunge 4, Pini 7, Gamble 5. All, Boniciolli.

Umana Reyer: Spissu 8, Tessitori 16, Heidegger 11, Casarin 8, De Nicolao, O’Connell 2, Janelidze ne, Kabengele 6, Brooks 3, Simms 5, Wiltjer 21, Tucker 15. All. Spahija.

Photo & Video Credits: Reyer.it