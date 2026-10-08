Reyer sconfitta a Cluj

L’Umana Reyer Venezia domina i primi tre quarti portandosi anche sul +11, poi crolla nel finale e cede 98-92 in casa del Cluj-Napoca

CLUJ (ROMANIA) – Se c’è una certezza quando escono i calendari di BKT EuroCup 2026/27 è che la Reyer affronterà il Cluj-Napoca. Una squadra molto rinnovata rispetto alle passate stagioni, ma con Venezia che solo una volta è riuscita a espugnare il fortino transilvano nel 2022.

Sembrava fosse la serata giusta, l’Umana teneva in mano la partita fin dal terzo minuto di gioco, dopo un inizio un po’ molle che ha necessitato subito di un time out sul 7-5. Poi gli orogranata salgono di livello aumentando minuto dopo minuto il divario fino al +11 e il primo tempo si chiude sul 50-60.

Il rientro dagli spogliatoi vede uscire un altro Cluj che si riporta in parità a 52. Serie di break e contro break, con la Reyer avanti per l’ultima volta 79-80 con 6:45 da giocare. Poi i padroni di casa letteralmente volano fino al 93-82 con gli orogranata che non riescono più rientrare.

Decisiva la lotta sotto canestro con capitan Tessitori sempre il migliore in campo (16 punti, 6 rimbalzi e 20 di valutazione con anche 4 recuperi), ma anche i 58 punti segnati dai rumeni nel secondo tempo.

Ora la Reyer tornerà in campo domenica 11 ottobre alle 19 tra le mura amiche del Taliercio per la 3^ giornata Serie A che la vedrà affrontare la Virtus Costa Bologna.

Il tabellino

U-BT Cluj Naboca – Umana Reyer Venezia 98-92

Parziali: 21-27; 40-50; 69-69

U-BT: Livingston 6, Smart 26, Cepoi ne, McCreary 15, Bishop 12, Bess, Hill 10, Nicolescu 3, Richard ne, Kullamae 13, Illes ne. All. Silvasan.

Umana Reyer: Tessitori 16, Maretto, De Nicolao 2, Candi 8, Bowman 2, Boakye ne, Olinde 11, Parks 11, Watson 9, Green 9, Wiltjer 19, Grant 5. All. Spahija.

Le dichiarazioni

Queste le parole di Coach Spahija a fine partita:

“Prima di tutto desidero fare i complimenti a Cluj per la vittoria: hanno giocato un secondo tempo straordinario. Da parte nostra, invece, abbiamo disputato un secondo tempo giocato molto male, soprattutto nella metà campo difensiva, offrendo una prestazione al di sotto del nostro livello e del tutto inaccettabile. Non è ammissibile subire 58 punti in 20 minuti contro nessuna squadra in Europa, così come non si può perdere una gara segnandone 92 in trasferta.



Come ho detto subito dopo la sirena, forse è meglio che un’amarezza del genere arrivi adesso, all’inizio della stagione, piuttosto che nella seconda parte del campionato quando le partite peseranno molto di più. Ora torniamo a casa e dobbiamo lavorare per sistemare immediatamente la situazione, perché non posso accettare una difesa di questo tipo. Cluj ha meritato questa vittoria più di noi.



Ci portiamo via anche alcune cose buone che abbiamo espresso in campo, ma resta il fatto che abbiamo perso la partita. Sinceramente non mi piace dover trarre insegnamenti dopo una sconfitta: preferisco di gran lunga imparare e correggere le cose quando le partite si vincono.



L’EuroCup è una competizione estremamente dura ed equilibrata, caratterizzata da trasferte impegnative e da avversarie di ottimo livello. Il fatto che dopo due giornate tutte le squadre del girone abbiano un bilancio di una vittoria e una sconfitta non mi sorprende affatto“.

Photo & Video credits: Reyer.it

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