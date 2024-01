Reyer forza 100

L’Umana Reyer Venezia vince anche a Lubiana per 93-104. Ancora aperta la qualificazione ai playoff di EuroCup.

LUBIANA – Vittoria fondamentale dell’Umana Reyer sul parquet di Lubiana in ottica playoff. Partita difficile ma vinta meritatamente dagli orogranata per 93-104. A tre partite dalla fine dei gironi Venezia può ancora sperare di passare il turno di EuroCup.

Grande prestazione di squadra con numeri da urlo. 24 punti di Tucker ma chiudono in doppia cifra in 5, compresi i centri Tessitori e Kabengele, migliori rimbalzisti a quota 7 in una sfida vinta anche sotto le plance (41-32). 7 gli assist di Spissu su un totale di ben 23.

La partita

Non essendoci limiti di stranieri in EuroCup rispetto al campionato, coach Spahija decide di inserire Heidegger e O’Connell tra i 12, lasciando fuori Janelidze. Si parte fortissimo, con il solito quintetto formato da Spissu, Tucker, Parks, Simms e Tessitori.

Dopo 1′ 30″ Venezia è già 0-8. Time Out sloveno ma al 3’30” il divario si allarga fino 0-12. Lubiana si sblocca ma Tucker infila la terza tripla di giornata per il 10-23 al 7′. Parks esce per un forte colpo, Kabengele commette il secondo fallo, Wiltjer porta la Reyer al +16 (12-28) al 9′. Il quarto si chiude con una tripla di Heidegger che vale il 15-31 al termine di 10′ di assoluto dominio orogranata: 7/10 da 2, 5/9 da 3, 9 assist, 11-6 a rimbalzo e 1 sola palla persa rispetto alle 5 degli avversari.

Il secondo periodo vede Tessitori arrivare per primo in doppia cifra ispirato da un ottimo Heidegger che mette la tripla del +20 (20-40 ) all’11’30”. Venezia però raggiunge il Bonus già al 14’30” e il Cedevita dimezza lo svantaggio sul 37-47 al 16’30”. Terzo fallo di Spissu, gli sloveni rosicchiano sempre di più lo svantaggio fino al 49-56 alla pausa lunga.

Il rientro dagli spogliatoi vede subito il terzo fallo di Tessitori e i padroni di casa che continuano la loro rimonta fino al al 56-57 al 22′. Rimbalzo offensivo di Kabengele per la tripla di Simms a cui fa seguito una stoppata per il 56-62 di Casarin. Matkovic spende il terzo fallo, Tucker schiaccia per il 59-66. Ma Lubiana non molla e anzi, per la prima volta mette la testa avanti al 26′ per il 69-68. Spissu mette una tripla e la Reyer si aggrappa ai rimbalzi offensivi. Si chiude il quarto sul 74-77.

L’ultimo periodo inizia con un tap-in di Tessitori, che poi compie il quarto fallo al 31′. Entra al suo posto, sul 78-81, Kabengele. Esce Scuka per 5 falli, tecnico a Matkovic. Venezia allunga dall’80-83 del 33′ all’85-98 al 36’30”. Lubiana ci prova e si riporta sotto sul 91-98, ma le triple prima di Spissu e poi Tucker chiudono la partita sul 93-104.

Mancano tre partite decisive per il passaggio del turno e l’accesso ai Playoff. La prima sarà al Taliercio mercoledì 24, ore 20, contro i Wolves Vilnius. In campionato invece sarà a Casale Monferrato domenica 21 alle 18 contro la Bertram Derthona guidata in panchina dal grande ex Walter De Raffaele.

Questo il commento post partita di Coach Neven Spahija:

“Sono felice per la vittoria, ma non posso essere euforico ora perché abbiamo subito 93 punti con una difesa terribile nel secondo e terzo quarto. Una squadra che vuole essere una contender come noi deve giocare una pallacanestro più solida e una difesa migliore. Olimpia ha talento, ma non possiamo concedere 35 punti in un quarto. Al di là di questo abbiamo giocato una buona pallacanestro“.

Il tabellino

Parziali: 15-31; 49-56; 74-77

Cedevita: Radovic 2, Radicevic 3, Cobbs 19, Glas, Blazic 18, Todorovic ne, Matkovic 23, Jones 10, Scuka 9, Klobucar, Dragic 7, Shashkov 2. All. Martic.

Umana Reyer: Spissu 14, Tessitori 17, Heidegger 6, Casarin 4, De Nicolao 4, O’Connell 2, Kabengele 10, Parks 4, Brooks ne, Simms 9, Wiltjer 10, Tucker 24. All. Spahija.

Photo Credits: Reyer.it