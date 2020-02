Rettifica dell’articolo “Le probabili ragioni per cui Samantha Cristoforetti ha lasciato l’aeronautica”

A rettifica di quanto pubblicato nell’articolo del 07.01.2020, dal titolo “Le probabili ragioni per cui Samantha Cristoforetti ha lasciato l’aeronautica”, pubblichiamo la seguente rettifica:

Non risulta correlazione tra le dimissioni della Cristoforetti e il percorso del T.Col Villadei in AM. Tantomeno competizione tra i due Ufficiali: infatti, alla Ministeriale 2019 a Siviglia, il Governo italiano ha chiesto un secondo volo in quota ESA solo per Cristoforetti e non per il T.Col Villadei (in attesa del primo). I due astronauti hanno avuto due percorsi professionali e anzianità in Aeronautica completamente differenti. Nelle Forze Armate non sussiste alcun avanzamento in base alle ore di volo trascorse nello spazio. Non è vero che Villadei non abbia superato alcun test o esame. Lo stesso, anzi, ha conseguito successi unanimemente riconosciuti! Qualificato nel 2007 da ESA come istruttore. Nel 2008 e 2009, ha svolto una prima fase addestrativa presso il centro russo Y. Gagarin a Città delle Stelle. Ha conseguito la qualifica di cosmonauta nel 2012, con il massimo dei voti; quella avanzata a fine 2015 e il mantenimento delle abilitazioni a fine 2019. Le abilitazioni del T.Col Villadei lo rendono già ad oggi, dal punto di visto delle qualifiche conseguite (Soyuz Flight Engineer, ISS User sul segmento russo, EVA operator), potenziale candidato al volo spaziale. Alcuna pressione vi è stata in favore del Villadei. Si tratta invece di un professionista che si è addestrato duramente. Con riferimento alla selezione ESA, il bando del 2009 prevedeva due percorsi distinti: per piloti (con almeno 1000 ore di volo su velivoli ad elevate prestazioni e qualifica di test pilot ovvero laurea tecnica); per ingegneri (almeno una laurea in materie tecnico- scientifiche e non meno di tre anni di esperienza). L’allora Cap. Villadei soddisfaceva tutti i requisiti come ingegnere aerospaziale, avendo, oltre a due lauree, molteplici corsi di specializzazione, decennale attività nei ranghi dell’AM (anche in svariati teatri operativi) e già un’iniziale qualifica sulla Soyuz. Infine, i costi sostenuti per l’addestramento (la cui stima nell’articolo è sbagliata) risultano in linea con quelli degli altri astronauti.

Commenta la news

commenti