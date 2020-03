Regione Veneto: distribuzione di mascherine contro il coronavirus

In questi giorni si è dimostrata la labilità del sistema a far fronte al bisogno di dispositivi di protezione individuale. Tale mancanza riguarda in generale tutte le persone che sono costrette a muoversi, per andare al lavoro, o per svolgere fuori casa le attività indispensabili, ma soprattutto la carenza si è dimostrata smisurata nelle strutture dove sono ospitate persone maggiormente fragili, anziani e disabili.

Per far fronte alla necessità di tutela della salute, e contemporaneamente per garantire che i presidi medici (mascherine chirurgiche e mascherine ad alto filtraggio) possano essere messe a disposizione all’interno delle strutture sanitarie, la Regione si è attivata per trovare una soluzione locale ed ha trovato in Grafica Veneta S.p.a. di Trebaseleghe (PD) un valido partner. Questo imprenditore da tempo sta testando un prodotto efficace ed ha reso disponibili, già da oggi, 2 milioni di pezzi a titolo gratuito, queste mascherine si sommano ad una contemporanea fornitura da parte della Protezione civile nazionale.

A partire da oggi le mascherine sono in distribuzione presso i Centri Servizi per persone anziane, le RSA e le Comunità alloggio per persone con disabilità. La consegna sarà operata tramite il servizio di Protezione civile e tramite vettori della società Grafica Veneta.

Questa notizia, ci permette di continuare nell’impegno di tutela delle persone più fragili e del personale che lo assiste quotidianamente.

Voglio ringraziarVi per l’enorme impegno, per il lavoro e dedizione che Voi tutti state mettendo in questo periodo difficilissimo, ogni operatore socio sanitario, il personale infermieristico, i medici, il personale amministrativo, il personale che segue la cucina, il personale ausiliario, il personale di segreteria e di direzione, tutti ma proprio tutti impegnati a superare il guado. L’obiettivo è salvare le persone che sono a Voi affidate e curate all’interno di ogni struttura, vanno protette, fanno parte della nostra famiglia, sono uno di noi, abbiatene cura, proteggendovi ed adottando comportamenti preventivi. Ce la faremo, grazie di cuore.

Inoltre l’Assessore Giampaolo Bottacin ha disposto che le mascherine saranno distribuite anche a domicilio e nei luoghi di transisto ( uffici pubblici,supermercati ecc.).

