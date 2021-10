Regione. Approvato progetto TErraglio Est da Casier a rotatoria tangenziale Treviso

“L’approvazione ricevuta oggi rappresenta un passaggio fondamentale in vista del completamento di un’opera che è un nodo strategico per la viabilità regionale. Si sgraverà infatti una delle arterie fondamentali per le imprese e il tessuto produttivo del territorio, quale il Terraglio”.

Queste le parole con cui il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha commentato oggi l’approvazione in sede di Conferenza dei Servizi, presso gli uffici della Provincia di Treviso, del progetto definitivo del Terraglio Est da Casier alla rotatoria dell’ospedale sulla tangenziale di Treviso.

L’opera ha una lunghezza di circa 3 chilometri e un costo complessivo di 26 milioni di euro derivanti dall’ottemperanza alle prescrizioni dei vari enti in sede di Conferenza dei Servizi.

L’approvazione odierna, costituendo anche Valutazione di impatto ambientale positiva, conclude l’iter di approvazione del progetto stesso, che ora prevede che si prosegua con l’aggiornamento del progetto approvato in sede di conferenza e con la successiva predisposizione per l’appalto integrato.