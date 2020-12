Regata storica. Premiati i vincitori dei traguardi volanti

Regata Storica 2020: il consigliere delegato alla Tutela delle tradizioni Giovanni Giusto alla premiazione degli equipaggi vincitori dei traguardi volanti

Si è rinnovato questa mattina, davanti a Ca’ Farsetti, l’appuntamento con la premiazione degli equipaggi che hanno tagliato per primi i traguardi volanti della Regata Storica, al Ponte di Rialto e al Ponte dell’Accademia. Per l’Amministrazione comunale presente il consigliere delegato alla Tutela delle tradizioni, Giovanni Giusto, che ha salutato i vincitori delle categorie Gondolini, Mascarete, Pupparini e Caorline. Agli equipaggi sono stati consegnati gli assegni offerti dai quotidiani La Nuova Venezia e Il Gazzettino. Alla cerimonia ha preso parte anche Piero Rosa Salva, amministratore unico di Vela Spa.

“Oggi concludiamo la fase delle premiazioni dei vincitori della Regata Storica 2020 – ha detto Giusto – E’ un momento per incontrarci, anche solo con gli sguardi, e far capire che ci siamo sempre e rimaniamo in attesa che le cose possano presto migliorare per poter riorganizzare quella che, attraverso la voga, è sicuramente una dichiarazione a livello mondiale che Venezia c’è e continua a essere una Città viva”.

