Regata Storica 2023, che spettacolo!

Regata Storica, “Formula 1” del remo, evento di punta della comunità veneziana che fa della voga la sua passione e filosofia di vita. Ad aggiudicarsi la bandiera rossa nella categoria dei Gondolini a due remi è stato il rosa con l’equipaggio composto da Nicolò Trabuio e Matteo Zaniol; delle Donne su mascarete a due remi l’arancio di Silvia Bon e Debora Scarpa; dei Giovanissimi su pupparini a due remi è stato l’equipaggio composto da Matteo Pecoraro ed Edward Patrick Nordio; delle Caorline a sei remi il bianco del Club Nautico San Marco con a bordo Mattia Baldin, Luigino Lombardo, Cristiano Vianello Crea, Riccardo Caenazzo, Filippo Vianello e Andrea Rosin. Tutti i risultati e le foto dei vincitori.

VENEZIA – A dare il via alla manifestazione – che dal secondo dopoguerra si svolge la prima domenica di settembre, organizzata da Vela spa per conto del Comune di Venezia – è stato uno spettacolare corteo storico per rievocare l’episodio della sposa del Re di Cipro (Caterina Cornaro rappresentata dalla “Maria del Carnevale 2023”, Beatrice Raffael) che ha rinunciato al trono a favore di Venezia.

Come da tradizione, il Canal Grande si è riempito di imbarcazioni storiche, delle bissone da parata, compresa la bissona Floreale varata ieri dopo il suo restauro, della Serenissima con a bordo trombettieri e figuranti in costume. A sfilare sulle acque dei dogi, in apertura, dove tutto ha avuto inizio, è stata anche la zattera, lunga circa 30 metri, della Fameja dei Zatèr e Menadàs de la Piave di Codissago con a bordo i rappresentanti delle associazioni europee, per ricordare il legame tra la Serenissima e le località lungo il Piave che rifornivano la Serenissima con il legname dei loro boschi. E poi, 60 colorate imbarcazioni delle associazioni sportive locali con circa 400 figuranti a bordo, che hanno catturato gli applausi del pubblico.

Dopo il corteo si sono svolte le vere e proprie competizioni. Quattro le categorie ufficiali in gara, che hanno visto giovanissimi, donne, uomini e studenti universitari sfidarsi fino all’ultimo colpo di remo lungo la via d’acqua più celebre al mondo, per rinnovare ancora una volta una tradizione che risale almeno al XIII secolo, che rievoca il passato glorioso di una delle Repubbliche marinare più potenti e influenti del Mediterraneo e che quindi afferma il suo ruolo di città anfibia. A queste si sono aggiunte le gare dei più piccoli, dai 6 anni in su: le Maciarele e le Schie.

E se le regate sono antiche quanto i primi abitanti in laguna, la “Storica” in Canalazzo sin dall’inizio ha registrato un grande successo di partecipazione popolare. Migliaia le persone sulle rive e sui balconi degli antichi palazzi veneziani per assistere alle gare, mentre sulla “Machina” allestita a Ca’ Foscari, luogo deputato per il concludersi delle gare e la consegna dei premi consistenti in denaro e bandiere, erano presenti le autorità che hanno accolto i vincitori per ogni categoria. Venezia ha accolto tra i presenti Margherita Cassano, da marzo prima donna a diventare presidente della Corte di cassazione, la carica più alta nella magistratura. Sul palco anche l’ambasciatore giapponese in Italia, Satoshi Suzuki, il sindaco di Praga, Bohuslav Svoboda, l’onorevole Martina Semenzato, i senatori Raffaele Speranzon e Andrea Martella, assessori e consiglieri comunali oltre al sindaco di Longarone, Roberto Padrin, che ha salutato il pubblico dalla zattera.

Una edizione molto sentita, questa, che ha visto la conferma del ritorno alla voga da parte dei piccoli atleti, segno del rapporto speciale che i veneziani continuano ad avere con l’acqua. Da sottolineare la massiccia presenza di bambini, quasi 80 quelli che hanno partecipato. E ancora, la Regata Storica ha visto nella categoria dei Gondolini l’entrata in ruolo di due nuovi esordienti che non avevano mai gareggiato prima in questa categoria; per le Donne, nell’edizione del 2023 ha gareggiato una 17enne fresca di ruolo. Inoltre, a dimostrazione che la voga è uno sport capace di attrarre ancora oggi giovani leve, quest’anno il 50 per cento degli equipaggi delle Caorline ha un’età inferiore ai 26 anni.

La sfida remiera delle Università in Canal Grande, che si disputa dal 2004 a bordo di galeoni storici ed è organizzata da Ca’ Foscari in collaborazione con l’Università Iuav di Venezia e il CUS Venezia, ha visto sfidarsi gli equipaggi degli atenei veneziani, delle Università di Copenhagen, di Lubiana, di Padova e di Vienna in un percorso di 750 metri: a primeggiare è stata Ca’ Foscari.

Sfida delle Università

“Attraverso le tradizioni ritroviamo il senso e l’orgoglio di appartenere a questa città. Venezia, storicamente forte sui mari, grazie alla passione che i più anziani riescono a trasmettere ai giovani, continua a perpetuare il suo legame con il mare. La Regata Storica non è solo una mera rievocazione ma è il segno di un popolo che nasce dall’acqua e che nell’acqua ritrova le sue radici e il suo vivere quotidiano, un evento che celebra uno sport che qui trova la sua vera identità e che è capace di ridare al remo il suo ruolo centrale. – ha dichiarato il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro – Ma la Regata Storica è indubbiamente anche un appuntamento che porta con sé un aspetto culturale, quello legato ai saperi e alle conoscenze dei nostri artigiani che danno vita alla cantieristica tradizionale. Mestieri che trovano spazio all’interno del Salone Nautico Venezia e che verranno valorizzati anche nella cornice della prima edizione del Salone dell’Alto Artigianato a Venezia, che si terrà all’Arsenale dal 28 settembre all’1 ottobre, e che esalterà antiche lavorazioni provenienti da tutta Italia”.

Il consigliere delegato alla Tutela delle tradizioni, Giovanni Giusto, ricordando che il Canal Grande è stato protagonista della continuità della voga agonistica e delle tradizioni che accompagnano la città sin dalla sua nascita, ha sottolineato l’importanza delle regate dei bambini e dei ragazzi, introdotte 18 anni fa, che hanno permesso di veder gareggiare oggi quelli che sono i campioni del remo. “In Canal Grande abbiamo la dimostrazione dell’attaccamento, attraverso le tradizioni, alla nostra storia e i regatanti – uomini e donne, giovanissimi compresi – sono in prima linea su questo. Oggi c’eravamo noi là, siamo noi gli attori e testimoni di questa continuità – ha detto – Con gli atleti più piccoli in particolare, Venezia dimostra la continuità di una tradizione e di uno sport che possiamo affermare sia nato con la città stessa. Questo sta a dimostrare che la voga alla veneta è in piena salute e che da anni questo sport garantisce una nuova generazione di atleti che ha tutte le carte in regola per proiettarci verso i futuri campioni di domani”.

REGATA STORICA 2023 – TUTTI I RISULTATI

Gondolini a due remi

L’equipaggio vincitore

1 | ROSA | Zaniol Matteo-Trabuio Nicolo’ | 32:34.54

2 | CANARIN | Costantini Simone-Busetto Federico | 32:40.95

3 | CELESTE | Marangon Giacomo-Lazzarini Gabriele | 32:46.45

4 | ARANCIO | Ortica Andrea-Colombi Jacopo | 32:50.24

5 | ROSSO | Bertoldini Andrea-Vecchiato Simone | 32:52.46

6 | VIOLA | Vignotto Rudi-Vignotto Mattia | 33:09.00

7 | MARON | Secco Alessandro-Redolfi Tezzat Ivo | 33:16.16

8 | BIANCO | D’Este Alvise-Colombi Mattia | 33:23.91

9 | VERDE | Boscolo Fabio-Ghezzo Michele | 33:42.09

Donne su Mascarete a due remi

L’equipaggio vincitore

1 | ARANCIO | Bon Silvia-Scarpa Debora | 38:25.80

2 | CANARIN | Tosi Valentina-Ragazzi Giorgia | 38:34.66

3 | VIOLA | Tagliapietra Magda-Catanzaro Romina | 38:38.82

4 | CELESTE | Schiavon Luisella-Vignotto Lara | 38:57.38

5 | ROSSO | Favaretto Margherita-Tagliapietra Giulia | 39:10.68

6 | MARON | Costantini Francesca-Zane Nicole | 39:22.54

7 | VERDE | Almansi Elena-Ghigi Viola | 39:25.57

8 | BIANCO | Nazzari Claudia-Nazzari Sara | 39:40.87

9 | ROSA | Davanzo Luigina-Caporal Mary Jane | 39:44.34

Caorline a sei remi

L’equipaggio vincitore

1 | BIANCO | Baldin Mattia-Lombardo Luigino-Vianello Cristiano (Crea)-Caenazzo Riccardo-Vianello Filippo-Rosin Andrea | 32:34.14 CLUB NAUTICO SAN MARCO

2 | ROSA | Fongher Gianluigi-Selle Vittorio-Costantini Mattia-Meneghini Pietro-Redolfi Tezzat Vito-Rossi Maurizio | 32:40.41

CANOTTIERI GIUDECCA

3 | VIOLA | Almansi Marino-Falcone Stefano-Berton Alberto-Ceciliati Mauro -Barina Silvestri Tobia – Schiavanon Nicolò | 33:11.28

REMIERA JESOLO

4 | CANARIN | Lazzarini Marco-Smergetto Ivan-Massaro Marino-Massari Nicola-Carratin Claudio-Zennaro Eugenio | 33:24.48

GRUPPO VOGA CAORLE

5 | ARANCIO | Gaburro Ivan-Carlon Ammendola Pier Filippo-Rosan Tommaso-Moretti Tommaso-Secco Yuri-Bergo Alessandro | 33:44.21

REMIERA FRANCESCANA

6 | CELESTE | Rizzo Gabriele-Vianello Samuel-Palasgo Marco-Palasgo Enrico-Vidal Fabio-Barichello Giuseppe | 34:10.57

VOGA RIVIERA DEL BRENTA

7 | ROSSO | Vitturi Flavio-Biondo Maurizio-Enzo Giovanni-Tagliapietro Filippo-Tagliapietra Jacopo-Pastrello Simone | 34:13.52

REMIERA TREPORTI

8 | MARON | Damian Amedeo-Molin Maurizio-Vianello Massimo-Toso Renzo-Bigarello Massimiliano-Uscotti Renzo | 34:18.44

D.L.F.

9 | VERDE | Valente Giorgio-Corso Alessandro-Barbieri Raffaele-Franzato Marco-Odessa Luca-Salviato Riccardo | 34:33.78

VOGA VENETA MESTRE

Giovanissimi su Pupparini a due remi

1 | VERDE | Pecoraro Matteo-Nordio Edward Patrick | 23:01.12

2 | ROSA | Smerghetto Samuele-Nardin Alessandro | 23:09.06

3 | BIANCO | Scarpa Nicolo’-Bortolan Alberto | 23:24.40

4 | CELESTE | Burato Daniel-Rinaldin Gianluca | 23:30.79

5 | ROSSO | Lazzarini Davide-Santin Tommaso | 23:59.50

6 | MARON | Sarto Nicolo’-Musoni Nicola | 24:02.89

7 | ARANCIO | Redolfi Tezzat Alvise-Ballarin Riccardo | 24:16.92

8 | VIOLA | Callegari Nicolo’-Rizzi Leonardo Ryan | 24:23.70

9 | CANARIN | Venuti Pietro Nicolo’ – Vorano Riccardo | 25:15.54

Schie

1 – POLISPORTIVA PORTOSECCO 1 Ballarin Calabrò



2 – VOGAEPARA BURANO 1 Senigaglia Seno



3 – CANOTTIERI QUERINI 1 Callegari Bushpepa



4 – VOGAEPARA BURANO 2 Signoretto Quaglio



5 – VOGA VENETA LIDO 1 Abate Ballarin



6 – ASD ARTIGIANI VENEZIA 2 Bertoldi Scarso



7 – ASD ARTIGIANI VENEZIA 1 Cerullo Rizzi

8 – POLISPORTIVA PORTOSECCO 2 Zennaro Scarpa



9 – CANOTTIERI QUERINI 2 Spinazzi Rioda



10 – ASD ARTIGIANI VENEZIA 4 Favaro Ostoich

11 – ASD ARTIGIANI VENEZIA 3 Tarello Zotti



Maciarele Junior

1 – GRUPPO REMIERO MURANO 1 Emanuel Bonora Michele Boux

2 – CANOTTIERI CANNAREGIO Mattia Furian Marco Boarina

3 – POLISPORTIVA PORTOSECCO Alessandro Ballarin Davide Scarpa

4 – GRUPPO REMIERO MURANO 2 Ludovico Michele Ferro Leone Giuseppe Rizzo

5 – CANOTTIERI MESTRE Andrea Costantin Alberto Costantin

6 – VOGA VENETA LIDO 1 Irene Penzo Sofia Penzo

7 – VOGA VENETA LIDO 2 Piero Bacciolo Alvise Favaretto

8 – CANOTTIERI QUERINI 1 Ian Spinazzi Demetrio Sartori

9 – CANOTTIERI GIUDECCA Alessia Spolaor Noemi De Pieri

10 – CANOTTIERI QUERINI 2 Matteo Rollan Reberschack Alvise Rioda

Maciarele Senior

1 – CANOTTIERI QUERINI 1 Andrea Rendine Nicolò Padoan

2 – CANOTTIERI QUERINI 3 Edoardo Ferro Jacopo Canal

3 – CANOTTIERI GIUDECCA 1 Diego Castelli Thomas De Pieri

4 – ASD GS ARTIGIANI VENEZIA Mattia Bigaro Giuseppe Vianello

5 – REMIERA CAVALLINO Daniele Moras Davide Marangon

6 – CANOTTIERI GIUDECCA 2 Alice Sarto Giulia Spolaor

7 – GIUDECCA – MESTRE 1 Filippo Lorenzoni Federico Comin

8 – REMIERA CANNAREGIO 1 Gaia D’Este Giulia D’Este

9 – CANOTTIERI QUERINI 2 Gabriele Rosan Cristiano Perlieri

10 – GIUDECCA – VOGA VENETA LIDO Volodymyr Krasniak Davide Dappollonia

11 – REMIERA CANNAREGIO 2 Teresa Pinzan Angela Pinzan

12 – GIUDECCA – BUCINTORO Andrea Zennaro Nicolò Scarpa

13 – GIUDECCA – MESTRE 2 Marta Loi Gaia Baldin

14 – CANOTTIERI GIUDECCA 4 Elena Bonaccin Benedetta Lombardo