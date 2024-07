Redentore, spettacolo pirotecnico sulle tracce di Marco Polo

Lo show in Bacino San Marco ha offerto un incanto di luci e colori alle 100mila persone

VENEZIA – Viaggiare ed esplorare nuove terre. Con questa premessa, nel 700° anniversario della morte del grande viaggiatore veneziano, lo spettacolo pirotecnico denominato “Le luci di Marco Polo” tenutosi ieri sera a Venezia ha incantato oltre 100mila spettatori. Creato da Parente Fireworks, l’evento ha preso il via con la scritta “Marco Polo 700“, evocando le meraviglie del viaggio di Marco Polo attraverso i fuochi d’artificio che hanno illuminato il cielo e il Bacino di San Marco.

Lo spettacolo di luci e colori ha tenuto incollati al cielo gli occhi di oltre 28.000 persone appostate dalle 4.000 barche presenti nel Bacino di San Marco e di ben 42mila spettatori che avevano prenotato un posto alle Zattere, in Piazzetta San Marco, lungo Riva degli Schiavoni e sull’isola della Giudecca. Altre 30mila persone hanno ammirato lo spettacolo dalle loro abitazioni, altane, plateatici, strutture ricettive e zone periferiche, godendo – per ben 35 minuti – dei fuochi d’artificio che hanno trasformato il cielo di Venezia in un tripudio di luci e colori, ripercorrendo le tappe memorabili del viaggio di Marco Polo.

Lo show è iniziato con un tributo ai colori di Venezia – il rosso e l’oro – che hanno dipinto il cielo con tonalità calde e avvolgenti, simboleggiando la città lagunare al tramonto e la sua ricca storia artistica. Ogni scena pirotecnica, con le sue diverse colorazioni, ha rappresentato le numerose scoperte di Marco Polo: il blu del Mar Mediterraneo, il verde delle pianure asiatiche, il rosso delle spezie orientali e l’argento delle antiche città illuminate dalla luna. Oro luccicante nel finale, simbolo delle meraviglie e dei tesori riportati dal viaggiatore, illuminando il cielo sopra Venezia di una crescente intensità e brillantezza.

La Festa del Redentore, una delle manifestazioni più sentite dai cittadini, è organizzata dal Comune di Venezia con la collaborazione operativa di Vela Spa. Lo spettacolo ha visto esplodere ben 6.400 fuochi d’artificio, per un totale di 2.200 chili di materiale che ha illuminato anche Asseggiano, Malcontenta e Pellestrina. A Murano, Marghera e Gazzera, invece, si sono svolte diverse attività di intrattenimento e musica.