Redentore, inaugurato il ponte votivo

Conto alla rovescia per una delle festività veneziane più amate

VENEZIA – Nella città lagunare è tutto pronto per la Festa del Redentore. Ieri sera, come da tradizione, ha avuto luogo l’inaugurazione del ponte votivo allestito per l’occasione, alla presenza del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e del patriarca Francesco Moraglia, insieme alle massime autorità cittadine, civili e militari.

La cerimonia è stata seguita da devoti e cittadini che hanno attraversato il percorso galleggiante temporaneo lungo 334 metri, che resterà aperto fino a domenica 21 luglio.