Reddito di Citadinanza. GdF Treviso denuncia 116 persone. Zaia: ” Lezione ai furbetti”

RDC. GDF TREVISO DENUNCIA 116 PERSONE. PRESIDENTE REGIONE, “LEZIONE AI FURBETTI DI OGNI TIPO. CI SARA’ SEMPRE CHI GLI DA’ LA CACCIA E LI SMASCHERA”

“Una bella lezione: i furbetti di qualsiasi genere ci provano, ma trovano chi gli dà la caccia e li smaschera. In questo caso i complimenti vanno alla Guardia di Finanza di Treviso, che ha tolto dall’ombra un bel numero di queste persone, confermandosi baluardo di legalità”.

Lo dice il Presidente della Regione Veneto, commentando l’operazione delle Fiamme Gialle di Treviso che hanno denunciato 116 persone per aver percepito illecitamente il reddito di cittadinanza per un importo di 700 mila euro.

“Che si tratti di false autocertificazioni per l’esenzione dal ticket, di reddito di cittadinanza, o di qualsiasi altra fonte di contribuzione o esenzione ottenute illecitamente – aggiunge il Governatore – siamo comunque di fronte a comportamenti irrispettosi del corretto vivere civile che vanno respinti duramente sul piano morale e perseguiti con ogni mezzo, come ha fatto oggi la Guardia di Finanza, cui va la gratitudine di tutta la gente per bene”.