Recruiting day Costa Crociere: al via le selezioni per lavorare a bordo delle navi Costa

Anche questo novembre torna l’appuntamento di recruiting con Costa Crociere. Il 9 novembre 2022, per la precisione, si terranno i colloqui online per avere la possibilità di salpare insieme al più grande operatore turistico italiano, numero uno in Europa nel settore crocieristico.

Per questa edizione del Recruiting Day, organizzato da LavoroTurismo, Costa Crociere è alla ricerca di figure di ricevimento e vendita a bordo nave, così come di profili di cucina, pasticceria e animazione.

Tutte le informazioni sulle posizioni aperte e su come inviare la propria candidatura possono essere trovate nella pagina dedicata all’evento.

Il processo di selezione si rinnova: sarà più semplice e rapido

Questa edizione vede un’importante novità per quanto riguarda il processo di selezione: dopo aver inviato il CV, infatti, LavoroTurismo lo controllerà e, se ritenuto idoneo, il candidato accederà direttamente al colloquio del 9 novembre con il recruiter Costa.

Il processo sarà gestito interamente online e il candidato potrà svolgere il colloquio comodamente da casa sua, senza trasferte o lunghe attese.

Vita a bordo di una nave da crociera: tutti i dettagli saranno illustrati attraverso un webinar

Il 3 novembre, invece, si terrà il webinar sulla vita di bordo, un’ottima occasione per conoscere cosa vuol dire lavorare su una nave da crociera tra le onde del mare, raccontato da chi sulle navi ci lavora da tempo.

Chi si collegherà potrà anche rivolgere delle domande direttamente ai recruiter di Costa Crociere, ricevendo tutte le risposte che cerca.

Ci si focalizzerà in particolare sui profili ricercati in queste selezioni, ma il webinar è aperto a tutti coloro che desiderano scoprire questo affascinante ambiente lavorativo e soddisfare le proprie curiosità.

L’esperienza lavorativa in nave è un ottimo trampolino di lancio per dare inizio alla propria carriera nel settore turistico.

Costa Crociere promette un’esperienza di lavoro all’insegna del viaggio e della scoperta di nuove culture, con una rapida opportunità di carriera, stipendi competitivi e con la possibilità di affinare le proprie competenze linguistiche.

Per partecipare, basta inviare la propria candidatura attraverso il form della pagina dedicata all’evento.