Rally di Scorzè: quarto posto per Carlo Colferai e Alice Mosele

Tre gare questo weekend per i piloti EASI: Alpe del Nevegal, Rally Città di Scorzè e il Rally Valli Oltrepò.

Questo weekend si sono svolte tre gare per i piloti della scuderia veneta EASI: l’Alpe del Nevegal, nono appuntamento del Campionato Italiano Velocità Montagna, il Rally Città di Scorzè, quarta prova della Coppa Rally di Zona 4, e il Rally Valli Oltrepò.

49^ ALPE DEL NEVEGAL

È stato con un 11° posto di classe E1 2000 che Devis Bernardi ha portato a termine la sua prima gara in assoluto come pilota. Bernardi, che guidava una Renault Clio Rally5 di Gima Autosport, ha migliorato il suo passo fra le prove e la gara, corsa in condizioni difficili a causa di uno scroscio di pioggia che ha bagnato pesantemente il percorso. Per la scuderia il suo impegno ha rappresentato il debutto nelle gare in salita.

20° RALLY CITTÀ DI SCORZÈ

Quarto posto assoluto a meno di venti secondi dal podio per i patron della scuderia Carlo Colferai e Alice Mosele. I due, in gara con una Skoda Fabia Rally2 evo di Delta Rally, hanno saputo recuperare nel corso della competizione lo svantaggio accumulato nel primo giro di prove. La zampata al quarto posto l’hanno sferrata nell’ultima prova, quando il secondo tempo assoluto ha permesso loro di scalare dal sesto al quarto posto finale.

Debutto sfortunato con la Skoda Fabia RS Rally2 per Matteo Bergamo e Giorgio Simioni. I due stavano prendendo confidenza con la vettura gestita da Delta Rally, ma una foratura nella quarta prova speciale li ha costretti a fermarsi a cambiare lo pneumatico perdendo cinque preziosissimi minuti. Questo li ha fatti scivolare nelle retrovie pur avendo mostrato un buon passo.

Secondo posto di classe e primo nella classifica del CRZ4 per Elia Signor e Mattia Toffano, che hanno colto un ottimo risultato sulla Renault Clio Rally5 di FR New Motors. Il secondo posto di classe e il primo in ottica CRZ (i vincitori della Rally5, cechi, erano trasparenti) li proietta al quarto posto in classifica: vincendo la classe al Rally Piancavallo e con Gianni Bardin che non andasse oltre il quarto posto di classe, avrebbe vinto la Rally 5 nella CRZ 4.

Sfortunata la gara di Igor Consalter e Simonetta Dal Mas, a Scorzè con una Renault Clio Rally5 curata da NDM Tecno. Dopo aver vinto tre prove, nel terz’ultimo tratto cronometrato i due sono stati traditi dall’asfalto viscido per la pioggia e il fango e hanno impattato contro un rail, terminando la gara: in quel momento erano secondi di classe a 7″8 dalla leadership.

2° RALLY VALLI OLTREPÒ

Quinto posto di classe per Alessandro Mazzocchi, alla prima gara insieme ad Harshana Ratnayake: i due gareggiavano su una Peugeot 208 Rally4 di VS Sport. Dopo aver vinto la classe nella prima prova speciale, per il pilota emiliano è arrivato un buon quinto posto in una classe estremamente combattuta.