Ragazze nel Pallone a Casier per il primo Torneo della Scopa

“Ragazze nel pallone”, il Festival internazionale di Sport femminile che si svolge da 15 anni a Luglio a Padova, mette il cappotto e le scarpette rotte e atterra il giorno della Befana nella sua versione invernale in una location unica e meravigliosa come il Paladosson di Casier (TV), creando così, in collaborazione con la polisportiva Casier e Endas Treviso, il Primo torneo della Scopa.

CASIER – La tipologia dell’evento non perde la sua identità estiva: dai nomi delle squadre bizzarri e divertenti, ai tanti sport, oltre all’intrattenimento e al divertimento che lo hanno sempre contraddistinto nel corso degli anni. All’interno della struttura (tra le più belle del territorio trevigiano) sarà presente uno stand gastronomico e un’area massaggi per rendere ancora più piacevole la giornata.

Il piatto principale è come sempre il Futsal femminile in cui, dalle 10.30, vedremo scontrarsi 4 squadre in un quadrangolare con finale 3°-4° posto e 1°-2° posto. Alle 14.30 invece si potrà assistere all’esibizione di Ginnastica Artistica delle atlete della polisportiva Casier. Durante la giornata ci sarà anche la possibilità di partecipare a mini tornei di Ping Pong, Beer Pong, biliardino, rigori e molto altro.



Lo scopo dell’iniziativa, con la collaborazione di Endas Treviso, è quello di promuovere il futsal femminile nel territorio, dando la possibilità, grazie alla Polisportiva, di offrire un luogo adeguato e attrezzato per la crescita del movimento.



L’invito all’evento è aperto a tutti, grandi e piccini, per passare il giorno dell’epifania all’insegna dello Sport e del divertimento.

Per ulteriori informazioni:

www.ragazzenelpallone.it

www.polisportivacasier.it