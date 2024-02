Radicchio Rosso ancora protagonista a Casier

Si riparte con un secondo weekend all’insegna del fiore d’inverno. Ieri sera, a tavola con le Associazioni, con un ricco menù a base di radicchio.

CASIER – È ancora lui, il Radicchio Rosso, a rendersi protagonista di questi giorni a cavallo tra gennaio e febbraio. Dopo il taglio del nastro che domenica scorsa ha ufficialmente dato il via alla 37ª edizione della kermesse gastronomica più attesa dell’anno, Con il taglio del nastro di domenica scorsa, la 37ª edizione della Festa del Radicchio Rosso Tardivo di Treviso è ufficialmente entrata nel vivo.

Molto partecipata è stata, ieri sera, la tradizionale serata con le Associazioni, che sono convolate a tavola con il fiore d’inverno, degustando un ricco menù a base di radicchio. Ad assaporare quella che è una delle tante eccellenze coltivate dagli agricoltori trevigiani, c’erano anche numerose autorità del mondo politico, tra cui l’On. Rosanna Conte, che nel suo lavoro a Bruxelles, in Commissione Agricoltura, è sempre molto attenta a tutto ciò che riguarda i prodotti dell’agroalimentare e del Made in Italy.

«Vengono a copiare i metodi di produzione» aveva detto appena due settimane riferendosi alle visite dei produttori statunitensi nel territorio. «Copiare i nostri prodotti d’eccellenza italiani, come Parmigiano Reggiano, Mozzarella di Bufala, Prosecco, Pecorino, Gorgonzola, Grana Padano, Prosciutti di San Daniele e Parma, Asiago e ora il Radicchio di Treviso è una tendenza che va contro la nostra eredità culinaria e tradizioni, che vanno tutelate e salvaguardate».

E come darle torto? Il Made in Italy va difeso, sempre!