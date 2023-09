Raccolta firme per l’autobus alla Piscina di Marghera

Raccolte in poche ore quasi 200 firme per chiedere al Comune di Venezia bus e pensilina per la nuova piscina di Marghera in zona industriale.

MARGHERA (VE) – Sono passati 5 mesi dall’inaugurazione di “Mar Ghe Gera”, la nuova piscina di Marghera, eppure non ci sono ancora i collegamenti. È per questo che il primo storico gruppo Social di Marghera, Margherini DOC, ha organizzato una raccolta firme in cui chiede a gran voce al Comune di Venezia un bus dedicato per poterla raggiungere e la costruzione di una pensilina.

“Chiediamo al Sindaco e agli Assessori alla Mobilità e allo Sport del Comune di Venezia di intervenire allo scopo di integrare il Contratto di Servizio con AVM/ACTV con una linea pubblica di bus dedicata alla Piscina Comunale di Marghera “MAR GHE GERA”, nello specifico dal centro di Marghera a Via delle Macchine. In alternativa integrare i percorsi di linea esistenti con deviazioni su Via delle Macchine. Nella stessa richiesta chiediamo la realizzazione di una fermata bus completa di pensilina davanti alla Piscina. Questa richiesta è motivata dalle richieste segnalate dai cittadini al gruppo Margherini DOC composto da oltre 7.300 membri.“

Sembra assurdo pensare che non ci sia alcun mezzo pubblico né una pista ciclabile per raggiungere un luogo di aggregazione frequentato anche da giovani ma nel bel mezzo della viabilità del Porto, con conseguente traffico e passaggio di mezzi pesanti.

Sono state molte le segnalazioni raccolte nel gruppo, già promotore della prima raccolta firme pro piscina 23 anni fa. È del 2020 invece il referendum organizzato con le scuole di Marghera e Malcontenta per proporre il nome “Mar Ghe Gera“, poi accolto dalla Giunta del Comune di Venezia con una apposita delibera.

Il bisogno del bus è motivato anche con il supporto dei dati forniti da Marghera forever. “Siamo in grado di dimostrare l’alto interesse per la Piscina Comunale di Marghera – dicono i Margherini DOC – poiché dal 16 maggio a oggi, sono stati registrati ben 4.311 accessi al sito in merito alle tariffe e orari pubblicati a questo sul sito margheraforever.org.”

Per unirsi alla raccolta firme per avere l’autobus e la pensilina per la piscina basta cliccare questo link.