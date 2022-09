Raccolta differenziata a portata di clic. Savno lancia la sua App ufficiale

SAVNOapp permetterà di rimanere sempre aggiornati sul servizio offerto dal gestore nel proprio Comune

Sarà possibile anche segnalare gli abbandoni dei rifiuti tramite geolocalizzazione



Arriva “SAVNOapp”, l’applicazione ufficiale di Savno: già disponibile gratuitamente negli store Apple e Google, permetterà agli utenti di rimanere sempre aggiornati riguardo i servizi offerti dal gestore, con la possibilità di ricevere un promemoria sulle giornate di raccolta nel proprio Comune di residenza.



Grafica lineare, interfaccia intuitiva e massima accessibilità: con il lancio della nuova App, l’azienda di San Vendemiano compie un nuovo passo in direzione dei 300 mila residenti nei 44 Comuni soci.

“Siamo felici di annunciare il rilascio dell’applicazione – commenta il presidente di Savno, Giacomo De Luca – Abbiamo lavorato molto a questo progetto, il nuovo servizio risponde ad una richiesta della cittadinanza”.

App ufficiale di Savno







Possibilità di segnalare abbandoni dei rifiuti tramite geolocalizzazione

Nel dettaglio, sono diverse le funzionalità riservate alla propria utenza da Savno. Selezionato il Comune di residenza, ad esempio, i cittadini potranno consultare i servizi offerti nel proprio territorio e ricevere un promemoria direttamente sullo smartphone per non perdersi le giornate di raccolta.



Si aggiungono la possibilità di tenere sott’occhio l’eco-calendario dei Comuni di preferenza, distinguere i propri contratti tra domestici e aziendali, consultare il differenziario, ricevere informazioni su sportelli ed ecocentri, ma anche consigli ecologici. “Tra le funzionalità della App troviamo anche quella, molto importante, di segnalare un abbandono tramite geolocalizzazione, in maniera totalmente anonima – sottolinea De Luca – Invito gli utenti a utilizzarla e ad aiutarci a mantenere pulito il nostro splendido territorio”.



“Con il passare del tempo l’applicazione verrà implementa ulteriormente – fanno sapere i tecnici di Savno – In futuro i cittadini potranno prenotare il proprio appuntamento all’eco-sportello, ad esempio, ma anche segnalare eventuali problematiche con il servizio di raccolta o il proprio contratto”.



La App ufficiale di Savno si aggiunge ai canali già messi a disposizione dell’utenza: il sito web aziendale, raggiungibile all’indirizzo www.savnoservizi.it; gli eco-sportelli distribuiti sul territorio, consultabili nel sito; e il servizio di SMS, attivabile al costo di un messaggio secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico.