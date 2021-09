Quinto di Treviso. Auto investe ciclisti e prende fuoco. Un ferito grave

Poco prima delle 3 di stanotte i Vigili del Fuoco di Treviso sono intervenuti per incendio autovettura a Quinto di Treviso, arrivati sul posto constatavano che un’auto dopo aver investito dei ciclisti stava andando a fuoco e con l’ausilio di schiumogeno hanno spento l’incendio… Sul posto era gia’ presente il 118 per soccorrere i ciclisti, uno in particolare e’ stato intubato e portato in ospedale in gravi condizioni… in seguito e’ arrivata anche la polizia stradale per sedare una rissa che si era scatenata tra diversi ragazzi sul posto..