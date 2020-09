Questa mattina nella chiesa dei Frari i funerali dell’ex sindaco Antonio Casellati

La città ha dato l’ultimo saluto, questa mattina nella chiesa dei Frari, a Venezia, all’ex sindaco Antonio Casellati, morto nei giorni scorsi all’età di 92 anni. Il suo nome è legato alla storia politica e amministrativa della città, in cui ha ricoperto, in varie riprese, importanti incarichi. Eletto una prima volta in Consiglio comunale nel 1965, nelle file del Pli, Casellati, trasferitosi nel frattempo nel Pri, viene rieletto nell’assemblea municipale anche nel 1970. Nel 1971, nella giunta del sindaco Longo, viene nominato assessore all’Ecologia e al Verde: si dimette dall’incarico nel 1973. Tornato in Consiglio comunale nel 1985, sempre tra le fila del Pri, viene nominato sindaco, per due volte, tra il 1987 ed il 1990, per poi ritirarsi dalla politica attiva.