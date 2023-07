Quella notte, a Jesolo, mentre l’uomo passeggiava sulla Luna

Era il 20 luglio e faceva molto caldo. Mario Tessuto cantava “Lisa dagli occhi blu” e io avevo concluso la classe seconda B del Liceo Giordano Bruno di Mestre.

Era il 1969 e quella domenica sera, a Jesolo, i bar erano stracolmi di gente. Allora, nelle case in affitto per le vacanze, non c’era la televisione e la gente, per l’occasione, si era programmata la serata in un locale munito del piccolo schermo, per assistere a uno spettacolo epocale: lo sbarco dell’uomo sulla luna.

L’Apollo 11 era partito da Cape Canaveral, in Florida, il 16 luglio 1969 con a bordo tre uomini: Neil Armstrong, Edwin “Buzz” Aldrin e Michael Collins.

La navicella Lem, dopo essersi staccata dall’Apollo, iniziò ì il viaggio verso la Luna, distante circa 400.000 km, e giunse nell’orbita del satellite il 19 luglio. L’indomani il Lem, con a bordo Armstrong e Aldrin, si separò dal modulo di comando, dove rimase Collins, e iniziò la discesa sul satellite terrestre.

Alle 22 e 17, ora italiana, il Lem si posò sulla zona detta Mare della Tranquillità e gli astronauti si prepararono ad uscire..

“Ha toccato” gridò Tito Stagno, “No, non ancora” rispose da Huston Ruggero Orlando; è stato un battibecco cosmico che tutti ricordano con simpatia.

Noi ragazzi no, perché eravamo in spiaggia a baciarci, finalmente liberi dal controllo dei genitori, tutti incollati alla televisione. La luna, la vedevamo da lì.

A festeggiare questo cinquantaquattresimo anniversario dello sbarco sulla Luna, è rimasto Buzz Aldrin, che si è sposato quest’anno, all’età di 92 anni.

Michael Collins, nato a Roma nel 1930 perché il padre, generale dell’esercito Usa, prestava servizio presso l’Ambasciata degli Stati Uniti, è stato l’uomo più solo sull’universo: mentre i suoi due compagni di viaggio erano a passeggiare sulla Luna, lui girava solo sul modulo che poi li avrebbe riportati sulla terra. In seguito, ha avuto qualche problema di depressione, superato brillantemente. È morto nel 2021, all’età di 90 anni.

Neil Amstrong, primo uomo a mettere piede sulla Luna, è morto nel 2012, all’età di 82 anni.