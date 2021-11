Quando la musica è vita. Intervista ad un giovane direttore d’orchestra

Appena 29enne, Pietro Semenzato è pianista, compositore e direttore d’orchestra, diplomato in Pianoforte e Direzione d’orchestra al Conservatorio di Venezia e laureato in Direzione d’orchestra presso il Conservatorio di Milano.

Anche fondatore della Venice Chamber Orchestra, composta da giovani musicisti professionisti, della quale è direttore musicale principale, si esibisce in numerose sale da concerto in Italia e all’estero, e abbiamo avuto il piacere di averlo ospite della nostra Redazione.